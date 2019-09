Familiares de joven asesinado amenazan con hacer "justicia por mano propia"

"Vamos a matar a la familia" del sindicado como autor del mortal disparo. Así lo anunciaron familiares de Javier Aníbal "Popi" Gómez, el joven que fue ultimado de un escopetazo en la puerta de su propia casa en el asentamiento de Benito Legerén, en Concordia.



"El asesino de mi hermano que es Diego Armando Moledo, más conocido como Pata de Perro, a él se lo ha visto en Benito Legerén, en la costa del río, pero parece que la policía no se entera y nadie hace nada porque el tipo anda libre", señaló Karen Noelia Gómez, hermana de Javier Gómez.



Del mismo modo, la mujer sostuvo: "Lamentablemente, no tenemos noticias del fiscal de la causa, nunca se comunicó con nosotros y tenemos una respuesta".



"Nosotros nos encontramos muy mal, ya decidimos todos los familiares y vecinos, hacer una marcha en Benito Legerén para que haya respuesta y si no pasa nada nosotros mismos los familiares vamos a hacer justicia por mano propia con cualquiera de ellos (por los familiares de Moledo, alias Pata de Perro), nosotros con nuestras propias manos vamos a hacer justicia por Javier Gómez", sentenció.



"Queremos dejar bien en claro que si el juez no hace nada, nosotros vamos a terminar matando a la familia del Pata de Perro porque nosotros sabemos dónde está la casa y sabemos dónde está la familia", amenazó.



"Estamos sufriendo, hay noches que no dormimos por Javier, a él lo mataron como a un perro mientras que nosotros tenemos que seguir esperando noticias que nunca llegan porque ni la justicia ni la policía no hace nada", denunció la hermana de la víctima.



Sobre el hecho



En el anochecer del sábado 30 de marzo, Javier Aníbal "Popi" Gómez regresaba con su familia a vivir al asentamiento del que se había ido hacía unos siete años, por un conflicto que había mantenido con Diego Armando Moledo, más conocido como Pata de Perro.



Mientras acomodaba la heladera dentro de su nueva casa, en el barrio ubicado detrás del Club Juventud Unida de Concordia, sus familiares aseguran que su viejo enemigo lo llamó desde la calle. Cuando se asomó a la puerta, sin mediar palabras recibió un escopetazo en el abdomen. Sobrevivió unos minutos y luego falleció en el hospital delante de su pareja, su hermana y su cuñado. En tanto, Moledo se dio a la fuga, está prófugo y con pedido de captura.



Javier "Popi" Gómez había falleció en la noche del lunes 1° de abril de este año, a los 24 años, en el Hospital Masvernat de Concordia luego de recibir el mortal disparo a quemarropa en la zona abdominal. (Diario El Sol)