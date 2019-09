Perros atacaron al ganado ovino de una familia: varios animales murieron

Nelly Mantegazza, indignada con lo ocurrido, precisó a FM Riel que fueron tres los perros los que "provocaron un desastre, corrieron y mordieron 19 corderos y otro tanto de ovejas, 12 corderos murieron y varios resultaron heridos y posiblemente engrosen el número de muertos".Ocurrió en horas de la noche del jueves y madrugada del viernes."Es una lamentable pérdida la que hemos sufrido, pero absolutamente evitable, porque son perros que "tienen dueños" Libaros se ha convertido -de un tiempo a esta parte- en un depósito" de perros y en el pueblo hay vecinos que los adoptan, pero evidentemente no cumplen con todas las obligaciones y se convierten en callejeros y un verdadero problema para los que tenemos explotaciones agropecuarias", resumió indignada.Mantegazza destacó: "Es imperioso que se tome alguna medida. No es la primera vez que nos ocurre tener que lamentar importantes pérdidas; nosotros con nuestro trabajo no molestamos a nadie y nuestros animales están dentro de la propiedad. Acá ya no volverán (los perros) porque no nos queda casi nada, pero es indispensable que se haga algo para que no le pase a otro vecino, y peor que uno de esos animales terminen atacando a una persona".