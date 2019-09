Inescrupulosos en moto arrebataron la cartera a una mujer de 80 años

Delia es la mujer de 80 años que fue víctima del arrebato ocurrido este viernes, aproximadamente a las 16.



"Estaba en la garita y por prestar atención a ver si venía el colectivo, no vi que llegaron estas dos personas, me arrebataron la cartera y huyeron en moto", dijo la mujer a Elonce TV. Se mostró muy afligida porque "me llevaron la cartera con los documentos, la tarjeta de cobro y algo de dinero que tenía".



De la misma manera contó que nunca pensó que le podía pasar una situación de este tipo. "Tengo 80 años pero todavía me manejo sola, gracias a Dios. Esperaba el 3 que me llevaba al centro. Las vecinas que me vieron después del robo, me dijeron que entre ayer y hoy ha habido otros dos arrebatos más", indicó.



Los efectivos policiales que transitaban por el lugar, "al ver que yo venía gritando, me preguntaron que me había pasado. Les conté que me habían arrebatado la cartera. Dimos vuelta por el barrio pero ¡sabrá Dios quienes son! Me llevaron a la comisaría octava para que hiciera la denuncia", relató.



Agregó que alcanzó a ver a los delincuentes: "Eran dos muchachones, tenían casco, estaban vestidos así nomás. Andaban en una moto negra con unos vivos rojos, era una moto grande".



Al ser consultada mencionó que los delincuentes "no le dijeron absolutamente nada". Llegaron "y por detrás de mío, me pegaron un tirón y me sacaron la cartera". Afortunadamente, la mujer no sufrió lesiones.



Asimismo, acotó muy apenada que había sacado dinero del cajero "para el fin de semana, así que ahora no tengo nada", tras el accionar de los inescrupulosos jóvenes que le arrebataron la cartera.



"Quería que esto se conociera para que las señoras del barrio tuviésemos cuidado", dijo para finalizar. Elonce.com.