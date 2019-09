Vecinos de calle Ayacucho están "muy preocupados" por seguidilla de robos

Vecinos de calle Ayacucho, entre San Nicolás y Churruarín, manifestaron su preocupación ante una seguidilla de robos que se han registrado en los últimos días. Según indicaron a, al menos seis viviendas sufrieron robos, tres de los cuales ocurrieron en la madrugada de este viernes.Uno de los damnificados, que se dedica a la reparación de aires acondicionado, dio cuenta que le robaron "una bomba de vacío, que sale carísima unos 8000 pesos y algunas herramientas de trabajo".En tal sentido, dijo que no es la primera vez que les roban. "Nos han entrado varias veces y hemos atrapado alguno en la puerta. Radicamos la denuncia en la Comisaría Cuarta, pero perdimos más tiempo nosotros que los chicos que llevaron presos. Salí dos horas más tarde yo de la comisaría que los autores del hecho", recordó.Otra vecina relató el robo que sufrió mientras dormía y dijo estar sumamente preocupada por estos hechos delictivos."Cuando me desperté vi que estaba la puerta abierta del quincho de mi casa, donde tenía la cartera con el celular con más de 3000 fotos de mis nietos, y la billetera. El teléfono era un Samsung J1 que prácticamente no tiene valor, y quiero recuperar el chip", indicó. También se llevaron el celular de su marido, un minicomponente y una bicicleta Benson rodado 29 "de muy alto costo".La mujer señaló que "encontramos algunos elementos de la gente que entró, como un destornillador preparado para abrir", el cual habrían utilizado para romper los candados. La familia estaba durmiendo cuando los ladrones entraron al quincho donde hay una puerta que da al dormitorio. "Prácticamente estuvieron al lado nuestro"."La verdad es que estamos muy preocupados", afirmó y estimó que todo lo robado tiene un valor que ronda los 50.000 pesos.Finalmente, la vecina de barrio Tiro Federal mencionó que "hace unos años sufrimos otro robo y siempre hay que volver a empezar. Uno se jubila para empezar a disfrutar pero estas manos negras que andan te arruinan unos días, pero hay que seguir adelante".