Revelador relato de la madre del novio de la joven que está grave

Policiales Está muy grave la joven cuyo novio fue detenido en Paraná

Tenía ocho denuncias previas

, la joven de 24 años que permanece internada en la terapia intensiva del hospital San Martín de Paraná tras un supuesto accidente de moto registrado el domingo.El sujeto fue detenido el lunes por la noche tras un allanamiento en barrio Anacleto Medina, por orden de la Fiscal de Violencia de Género, Valeria Vílchez.En tanto, Liliana, de 24 años, permanece en estado reservado en la terapia del San Martín. Está estable desde el punto de vista de signos vitales y este miércoles se iba a evaluar la suspensión transitoria de la sedación.Mientras la fiscal Vílchez trabaja en dos hipótesis sobre el hecho: sí se trató de un accidente o si hubo un hecho de violencia por parte del novio hacia la chica.pudo saberel programa que se emite porFue su madre, Patricia Portillo, quien confirmó aque. Después que lo denunciaba, a los días volvía", aseguró la mujer. "Y cuando se quedaba sin guita, los familiares la echaban como un perro, entonces, se quedaba con mi hijo", recordó."Él aceptaba que ella se acercara por el hijo que tienen en común, un nene de un año y seis meses", explicó.La mujer hizo hincapié en la inocencia de su hijo. "Los vecinos del barrio hablan mal de mi hijo, pero mi hijo no golpeó a la chica.". "No como para dejarla en coma", acotó.Al recalcar que su hijo, "no fuma y no se droga", Portillo sostuvo que "sí es inocente por qué tiene que ir al penal, siendo que hay un montón que están con tobillera y andan en la calle como si nada". "Es una vergüenza", reprochó.Pero ante la insistencia en relación a las ocho denuncias previas por violencia de género, Portillo reconoció:. Era muy callado y conmigo casi no tenía contacto".Finalmente, sostuvo que, de comprobarse su responsabilidad en el hecho,Punto aparte también mencionó que familiares de la joven, le dijeron "que se iba a pudrir en la cárcel". "Lo echaron dos veces del hospital. Lo hicieron sacar con la policía", acotó.