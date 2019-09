Juicio por narcotráfico: Hernández "es totalmente inocente", dijo su abogado

Foto 1/2 Foto 2/2

Este jueves comenzó en el Tribunal Oral Federal de Paraná el juicio por narcotráfico en el cual está involucrado el intendente Sergio Varisco y otras 33 personas, entre ellas el narcotraficante Gustavo "Tavi" Celis, el concejal Pablo Hernández y la funcionaria Griselda Bordeira.



El abogado defensor de Hernández, Emilio Fouces afirmó en diálogo con Elonce TV que "llegamos a este juicio con la misma postura que tuvimos desde el primer día: Pablo es totalmente inocente, se le está adjudicando un hecho con el que no tiene absolutamente nada que ver.

Él está convencido de su inocencia y nosotros, que hemos podido acceder a las pruebas del expediente, también lo estamos".



Vale recordar que el cargo que le imputan al edil es financiamiento de narcotráfico. En tal sentido, el abogado indicó que "la Fiscalía es la que tendría que demostrar que hubo una actividad de financiamiento y la verdad que hasta lo que hemos visto no hay ninguna prueba de eso".



Por otra parte, y al ser consultado sobre los audios que se conocieron donde Hernández mantiene diálogo con Celis, Fouces opinó: "escuchándolo objetivamente se desprenden dos cosas, la primera es que hay un temor importante de parte de Hernández a Celis, que todo el tiempo trata de calmarlo ya que Celis es muy agresivo en esa conversación y para nada se puede interpretar como que es una conversación entre socios".



"Por supuesto que el audio es impactante, pero a los efectos de la causa consideramos que no tiene mucho valor para acreditar ninguno de los hechos que alega la fiscalía", agregó.



Tras ello recordó que "Hernández lo conoce a Celis de hace muchos años porque eran vecinos del barrio y acercó a Celis a una reunión con Varisco para que pedirle que militen en la campaña para su proyecto político. En la causa también está acreditado que otros candidatos importantes a la municipalidad de Paraná, de otras fuerzas políticas, también intentaron sumarlo a Celis porque es un tipo importante en cuanto a la militancia en el barrio. Hay una conversación entre Celis y una de las personas que está imputada, donde le pide que hable con quien después fue uno de los candidatos a la Intendencia, concretamente con un sector del peronismo para tratar de convencerlo a Celis de que milite".