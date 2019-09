Le corrieron el auto a empujones y los amedrentó con un aire comprimido

Momentos de tensión se vivieron en horas de la noche de este miércoles frente a la Plazoleta "San Martín" de la localidad de Basavilbaso.Un sujeto amedrentó con un arma de fuego a un grupo de jóvenes, a quienes responsabilizó por haber corrido -a los empujones- un vehículo de su propiedad. Según testigos del incidente, esta persona, "amenazaba e insultaba a todos"."Cuando el sujeto vio que habían celulares que lo estaban grabando puso el arma en la cintura y se alejó", completó otro de los presentes.

La situación, que generó una corrida de un grupito de jóvenes, fue observada por el concejal Daniel Rinaldi, que se encontraba a pocos metros en un local comercial. El legislador -según pudo saber- habló con los jóvenes, se interiorizó de lo que pasaba y de inmediato se comunicó con el Oficial Principal Alberto Decurgez, quien movilizó al lugar una patrulla.Los uniformados no tardaron en dar con el hombre que, presuntamente, armado había amenazado a los jóvenes, y sin que oponer resistencia acompañó a los funcionarios hasta la comisaría.Una vez en sede policial -según trascendió- el hombre admitió que estaba molesto porque le habían tocado su vehículo, y que como no era la primera vez que esto pasaba, decidió asustar a quienes entendía lo habían hecho, y que los amedrentó con una pistola de aire comprimido, pero que no pretendía hacerles daño.La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de turno, la que no habría ordenado medidas restrictivas para con el sujeto -cuyos datos filiatorios no trascendieron- quién luego de ser notificado de las actuaciones se retiró por sus propios medios.