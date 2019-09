Comienza el juicio por narcotráfico que involucra al intendente Varisco

La primera causa: Narcoavioneta

Causa 2: "Narcomunicipio"

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná integrado porque los magistrados decidieron unificar en un solo proceso.La primera investigación comenzó luego de que las autoridades descubrieron una avioneta narco con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda presuntamente de la banda de Daniel "Tavi" Celis. Por escuchas telefónicas y un cuaderno, siguieron la pista hasta los funcionarios de la municipalidad y el jefe comunal.Según la acusación, los hermanos Daniel y Miguel Celis lideraban una organización que se dedicaba a la venta de marihuana al menudeo y en el aprovisionamiento a otras pequeñas bandas. El 28 de mayo de 2017, policías federales irrumpieron en un campo de Colonia Avellaneda y sorprendieron a varias personas en el momento en que descargaban un cargamento de 317 kilos de marihuana desde una avioneta.La banda quedó prácticamente desarticulada. Era una estructura que estaba constituida por grupos familiares, y por eso, junto con los hermanos Celis cayó el padre de ambos, Eduardo Ramón Celis; el hombre que los crió, Miguel Carmelo Leguizamón; su esposa, Miguela Valde; y María Fernanda Orundes Ayala y Yamila María José Corradini, parejas de Daniel y Miguel Celis, respectivamente.Con ellos cayeron también otros integrantes de la organización: Cristian Javier Silva -un hombre de extrema confianza de Celis, que le manejaba el dinero y administraba sus bienes-, Hernán Jesús Rivero -ex jefe de la Unidad Municipal 2 Oeste-, Patricio Facundo Larrosa, Renzo Bertana -hijo de una ex pareja de Tavi Celis-, Marcos Javier Velázquez, María Laura Zurita, Miqueas Julio Córdoba, Sergio Alberto Baldi, Julio César Vartorelli, Jonatan Iván Romero, Carlos Gastón de La Fuente, Luis Orlando Céparo y José Marcial Caballero. Todos detenidos, aunque las mujeres bajo arresto domiciliario.En el banquillo de los acusados también estarán sentados los hermanos José Raúl y Omar Horacio Ghibaudo, los dueños del campo donde aterrizó la avioneta; y María Esther Márquez, una vidente a la que consultaban los hacendados.Daniel Andrés "Tavi" Celis: organizador/proveedor/financiador.Miguel Ángel Celis: organizador/proveedor/financiador.Eduardo Ramón Celis: asistente/colaborador.Sergio Marcelo Baldi: asistente /colaborador.María Fernanda Ordunes Ayala: asistente/colaboradora (ex pareja de Celis).Yamila María José Corradini: asistente/colaboradora/distribuidora.María Laura Zurita: asistente/colaboradora/almacenadora/vendedora.Renzo Bertana: asistente/colaborador.Miqueas Julio Córdoba: asistente/colaborador/distribuidorPatricio Facundo Larrosa: asistente/colaborador.Julio César Vartorelli: distribuidor.Jonatan Iván Romero: distribuidor/vendedor.Miguel Carmelo "Cebolla" Leguizamón: colaborador/transportador.Miguela Fidelina Valde: colaboradora/transportadora.Cristian Javier Silva: colaborador/administrador.Hernán Jesús Rivero: colaborador/logística/transporte terrestre.Carlos Gastón de la Fuente: colaborador/logística de transporte aéreo.Marcos Javier Velázquez: colaborador/logística de transporte aéreoOmar Horacio Ghibaudo: colaborador/logística de transporte aéreo.José Raúl Ghibaudo: colaborador/logística de transporte aéreo.Luis Orlando Céparo: colaborador/logística de transporte aéreo.José Marcial Caballero: transportista.María Esther Márquez: la acusan de inducir a los hermanos Ghibaudo para que alquilen el campo a Celis.La investigación tomó un nuevo curso a partir de la detección de comunicaciones que indicaban que Celis había relanzado su organización en septiembre de 2017 a partir de un acuerdo político con el intendente Sergio Varisco, del que también participaban el concejal Hernández, la ex policía Bordeira y el agente municipal Alan Viola.En esa hipótesis, la banda se financiaba con fondos públicos, mediante aportes de dinero y distintas modalidades de contrataciones simuladas a personas allegadas a Tavi Celis. Era él mismo quien coordinaba las adquisiciones de la droga por teléfono desde su celda en la cárcel de Federal y luego la distribución y venta de la cocaína; también dirigía a sus asistentes y colaboradores e impartía órdenes relativas a la ejecución del acuerdo político con Varisco, como así también a la compra y traslado de la droga, el control de cantidad y calidad, resguardo, precios de venta y modalidades de pago.En esa tarea colaboraban la pareja de Celis, Luciana Ernestina Lemos; su hermano Eduardo Humberto Celis, su sobrino Nahuel Jonatan Eduardo Celis; Juan Manuel Gómez y Jonathan Jesús Heintz, señalados como vendedores al menudeo; y Wilber Figueroa Lagos, un ciudadano de nacionalidad peruana que oficiaba de nexo entre Celis y su proveedor.Daniel "Tavi" Celis (42 años). Organizador/proveedor/financiador.Luciana Ernestina "Luz" "Lupita" Lemos. Colaboradora/asistente (29 años - divorciada de "Tavi" Celis desde el 25/07/17).Eduardo Humberto "Choclo" o "Narigón" Celis (45 años). Almacenador/colaborador/vendedor.Nahuel Jonatan Eduardo Celis (22 años). Colaborador /asistente.Wilber Figueroa "Tío" o "Pariente" Lagos, peruano (43 años). Proveedor.Jonathan Jesús Heintz (23 años), empleado del túnel subfluvial. Adquiriente/revendedor.Juan Manuel "Nacho" Gómez (26 años), hijo de un policía. Adquiriente/revendedorSergio Fausto Varisco (57 años), intendente. Financiador/adquiriente.Griselda Noemí Bordeira (42 años), suboficial de Policía, Área de Prensa. Adquiriente/colaboradora.Héctor Pablo Hernández (43 años), concejal. Adquiriente /colaborador.Ernesto Ramón "Gonza" González (57 años), municipal de la Unidad 2 y a cargo de Sabbioni.Alan Nicolás Viola (30 años), municipal. Su madre es prima hermana de Pablo Hernández. 