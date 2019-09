Despertó del coma el agente de tránsito que fue atropellado por periodista

Santiago Siciliano, el agente de tránsito que fue atropellado por el VW Passat del periodista Eugenio Veppo el domingo 8 a la madrugada en Figueroa Alcorta y Tagle, despertó este miércoles luego de que le quitaran la sedación en el Hospital Fernández de Palermo. Siciliano fue internado después de que Veppo los embistiera a él y a su compañera, Cinthia Choque, de 28 años, que murió en el lugar.



"Estaba trabajando y me confirmaron que se había despertado", contó en diálogo con Infobae el tío de Santiago, Miguel Camacho, que resumió camino al hospital: "La sacaron la sedación y despertó". Desde el Fernández, Rocío, la novia del agente, también confirmó la noticia. Siciliano pasó 10 días sedado, a lo largo de los que fue intervenido en varias oportunidades, entre ellas en la cabeza y en la cadera.



Según el último parte médico de ese domingo en que fue atropellado por Veppo, Santiago se encontraba en estado "crítico", presentaba cuadros de fiebre y se le habían colocado tutores de pelvis y caderas para dejar inmovilizadas las zonas. Entonces su tío, también en diálogo con Infobae, contaba con la angustia ganándole la voz: "No saben si se va a poder despertar, ni cómo".



"Me gustaría preguntarle al abogado defensor de este asesino cómo le explicamos a un chico de 9 años que su papá se está muriendo", se lamentó el tío. Le hablaba a José Luis Ferrari, que renunciaría días más tarde a la defensa del periodista, según dijo, porque "le había mentido".



Los compañeros del agente se movilizaron ese día por la tarde hasta el Fernández, vistiendo sus uniformes, en señal de apoyo a Santiago y a su familia, que no se movió del lugar a lo largo de estos 10 días esperando novedades. Finalmente este martes, luego de que lo sacaran del coma farmacológico en el que se encontraba, el agente respondió.



Veppo mientras tanto fue procesado el lunes pasado por la tarde con prisión preventiva, acusado del delito de "homicidio simple con dolo eventual" por haber atropellado y matado a Cinthia y herido de gravedad a Santiago en la madrugada del domingo 8.



Además, en una resolución firmada ese mismo lunes, la jueza en lo criminal y correccional Yamile Bernan, que subroga el Juzgado Nº 13, le dictó a Veppo un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.



La jueza acusó al periodista del delito de "homicidio simple con dolo eventual", el cual contempla una pena de hasta 25 años de prisión, al considerar que conducía "zigzagueando temerariamente", que actuó con "absoluto desprecio" por la vida de los agentes de tránsito y que debió representarse que así "generaba un peligro" tanto para él como para terceros.