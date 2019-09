Intentó agredir a su ex pareja y se ocultó en el techo al llegar la policía

Personal policial dependiente de Comisaria Novena de la capital entrerriana, debió intervenir en la noche del martes, en un intento de agresión por parte de un joven a su ex pareja. Según la información policial, la situación de violencia de género ocurrió en calle Indios Timbues.Una mujer de 34 años de edad y su novio de 22 años de edad, estaban en la esquina de calles Jacarandaes e Indios Timbues, cuando se hizo presente su ex pareja de 21 años de edad.El joven discutió con la mujer y tras el hecho, el sujeto comenzó a perseguir a la mujer por la calle. Sin embargo, el ex novio ingresó a la vivienda y tomó dos cuchillos para concretar su agresión.Al llegar la policía, los efectivos ingresaron a la vivienda en compañía de la actual pareja de la mujer, y se dieron cuenta que el joven supuesto agresor de 21 años, estaba oculto en el techo y agazapado debajo de un tanque de agua. El sujeto tenía los dos cuchillos de mesa en su poder, por lo que fue aprehendido por los agentes.La situación se puso en conocimiento del suceso a la fiscalía en turno, disponiendo que el muchacho de 21 años de edad quede detenido y alojado en alcaidía de tribunales, realizándose en el lugar las diligencias de rigor, se secuestros los cuchillos, interviniendo personal de la dirección criminalística.