Caso Costen: Realizarán una marcha en repudio al fallo del juez

A través de las redes sociales, amigos y familiares de la mujer asesinada en Concordia convocaron a la ciudadanía a una marcha, para este viernes a las 10:30, desde plaza Urquiza hasta los Tribunales. "Necesitamos el acompañamiento de todos para que no haya una Mariela más. #Concordia de pie por una ciudad más segura", reza el mensaje difundido.



"Los asesinos de Mariela deben estar presos, que no presionen testigos ni entorpezcan la investigación. Marchemos pidiendo que sigan detenidos. No a la impunidad, no a la libertad de los asesinos", instaron los familiares.



"El juez Figueroa, sin argumento, soltó a un asesino que mató a sangre fría a Mariela", señalaron y remarcaron que aún faltando pruebas y testimonios, lo dejó libre en su casa, poniendo en peligro la investigación.



"Mandó al asesino de Mariela a su casa, cómodo, sin ni un control real. Repudiamos esta justicia, incoherente y contradictoria. Los asesinos se nos ríen en la cara. Marchemos pidiendo justicia", insistieron.