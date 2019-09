El Ventilador: Algunas opiniones sobre la prisión domiciliaria

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Pocos aspectos de la Justicia despiertan tanta controversia en la opinión pública como la conocida "prisión domiciliaria". En nuestro país, a diario, se encuadra dentro de esta figura a diferentes imputados o condenados en causas penales y Entre Ríos no es la excepción.Muchas veces, la polémica se suele instalar entre los vecinos de un determinado barrio cuando la Justicia determina que allí fije su residencia, alguno de estos procesados o condenados. Y resulta mucho más polémico aún, si las causas que involucran con la Justicia al delincuente, o presunto delincuente, tienen que ver con homicidios, robos o narcotráfico.-"Pido junto a mis vecinos de barrio Paracao que por favor seamos escuchados. Tenemos a 50 metros a los hermanos Siboldi. Queremos ser escuchados y que haya justicia. Se nos terminaron la paz y la seguridad".-"Queremos que por favor saquen a los Siboldi de nuestro barrio, ellos andan armados porque saben qué los andan buscando. Este barrio hasta el viernes pasado era tranquilo, los vecinos estamos con presión, hay gente con pánico e intranquilidad. No merecemos lo que nos está pasando, somos gente de trabajo".-"Estamos con mucho miedo, aterrados por la presencia de los hermanos Siboldi y sus allegados que los visitan. Nadie nos cuida, el patrullero que está apostado es solo para cuidarlos a ellos. La Jueza Barbagelata vive en un Country, allí no hay problemas de inseguridad. Invitamos a toda la ciudadanía a participar de una marcha pacífica, frente a la Comisaría 13, a las 20.30 del miércoles bajo el lema "Que se vayan". El domingo al mediodía vino a visitarlos un policía de civil, poco ético ¿a qué vino? Pedimos a los medios que nos ayuden, son la última alternativa que nos queda, la justicia no escucha al pueblo. Todo Paraná tiene que colaborar, porque si no es acá, los van a querer llevar a otro barrio".-"Estamos preocupados no solo por su presencia temporaria, sino por lo que se va a venir si salen absueltos. No queremos kioscos expendedores de droga en un barrio de trabajadores".-"Sobre el domicilio de arresto de los Siboldi, es otra canallada del Poder Judicial. Una vergüenza priorizar los derechos de sospechosos criminales a los de una comunidad sana, familiar y productiva. ¿Dónde está la ley que dice que pueden estar en un domicilio que elijan estos jóvenes? Jamás tan unidos los vecinos del Paracao. Basta de pisarnos, basta".-"La presencia de los Siboldi en el Paracao es una amenaza para todos. ¿Cuánto va a quedarse el patrullero?".-"Vivo a 50 metros de donde la jueza mando a vivir a los hermanos Siboldi. ¡No los queremos! Se nos acabó la tranquilidad. Mis hijos no pueden jugar más afuera de casa. Una vergüenza. ¿De qué restricciones hablan? No salir a la calle es la única, porque después todo el tiempo reciben gente. El viernes hicieron fiesta. ¿Y quién nos garantiza que el negocio que se disputaban en su barrio no lo ejecuten en el nuestro? Es fácil para el que no vive en nuestra situación".-"El barrio se ve convulsionado por esta causa y por los Siboldi. Acá es un barrio tranquilo y no queremos estos presuntos delincuentes. Los que están a favor del arresto domiciliario, que se los lleven a su casa. Chorros y asesinos a la cárcel. Y si temen por su seguridad que se las banquen".-"No quiero que esas personas estén en mi barrio. Desde que llegaron andan personas que no son de la zona. En la madrugada del sábado andaba un grupo de muchachos y chicas, bajo el efecto de alguna sustancia, no sé si alcohol u otra cosa, preguntando ¿dónde es la joda? A lo que uno contestó más adelante en Balcar. Se divirtieron orinando las veredas".-"¿Por qué tienen privilegios los Siboldi, siendo narcos y habiendo cuatro muertos? Que mal ejemplo con la jueza ¿por qué no los condenan a los Siboldi?".-"¿Cómo saben los vecinos del Paracao que todos los vecinos de la zona son personas de bien? ¿Con qué vara moral miden quién debe vivir en el barrio y quién no?".-"¿Y si alguien toma represalias contra los Siboldi y por ejemplo les tirotean la casa, que es algo muy común y las liga un vecino? Estarían más seguros en la casa de la jueza".-"¿Por qué tienen privilegios los Siboldi? Asesinos y encima narcos ¿por qué no averiguan en qué trabajan? Tienen 4x4, motos, lanchas? Pregúntenles cómo las compraron. Las cárceles son para los condenados y asesinos, sino que se los lleve la jueza a su casa".-"Quisiera hacer hincapié a los dichos de una jueza. ¿Puede decir que los procesados tienen derecho a comer un asado, teniendo una causa de doble homicidio y demás procesos? ¿Es posible eso?".-"Si utilizamos el sentido común y de los derechos que tenemos los ciudadanos, el barrio y los que convivimos con estas personas, no tenemos ni estamos preparados con la idoneidad para una sana convivencia. Las personas que custodian a estos son profesionales y en lugares acordes a su perfil".-"¿Por qué no se lo lleva la señora Barbagelata a la casa de ella y se termina todo?".-"¿Qué problema tienen los jueces de no poder tomar las determinaciones que corresponden? Ya que se sabe en todos lados que ellos son los asesinos. Cuando robás una gallina vas preso, cuando matás a alguien, prisión domiciliaria".-"Los vecinos de barrio Paracao no queremos tener a los hermanos Siboldi, ya que con los riesgos que acarrean se suma que el único patrullero que tiene comisaría 13 está abocado a custodiar el domicilio, dejando a la buena de Dios que a nadie le pase nada. En cuanto el patrullero se mueva del domicilio, ellos tendrán vía libre. Están con tobillera y un único patrullero del barrio. Peligrosos son, y riesgo de fuga debe haber. Si tienen tobilleras ¿para qué el patrullero?".-"¿Y por qué la jueza no los lleva a su barrio privado? Allí tienen vigilancia privada. Habla lindo Reca, ¿qué tal si los aloja en su barrio a estos delincuentes? Una lástima tener que ocupar policía para cuidar esos personajes".-"No quiero a los hermanos Siboldi en mi barrio, por favor. Tenemos miedo y no podemos vivir así".-"Me parece que si ellos tiene custodia, en cada barrio tendríamos que tener custodia. Le pregunto al jefe de policía por qué sacaron a los policía de las esquina de cada barrio. ¿La droga no se maneja en los barrio en zona centro también? Pero como tienen plata todo pasa en los barrios. Señores jueces, trabajen para la gente".-"Fíjense dónde están y en la situación de nuestros gobernantes y saquen sus propias conclusiones. Que los lleven a sus domicilios, están a tiempo. Después no a los lamentos. Que cumplan su inocencia en su barrio, a ver cuánto duran".-"Ahora capaz que se den cuenta que las leyes no sirven porque los jueces apoyan a los criminales. Los presos tienen más derechos que uno que está en libertad. Vergüenza dan".-"Sobre el caso Siboldi. Debería salir ya el juicio y que queden presos por tantos años, ya. O que Barbagelata los ubique en su domicilio y se termina el problema".-"En el análisis de viabilidad de la medida tomada no se ha tenido en cuenta el entorno de la vivienda utilizada. Los vecinos ponemos el costo de una solución a un problema que, evidentemente, nadie quiere tener. No pido que consulten a los vecinos, pero si exigimos que se evalúen cambios a la resolución excluyendo, por ejemplo, visitas irrestrictas".-"Es terrible que te impongan unas personas de esos antecedentes en tu barrio".-"Hay una realidad, se instaló el miedo y la inseguridad ante esta situación. Somos rehenes de las malas decisiones de la justicia. Estos no son nenes de pecho y nadie se hace cargo por los vecinos que viven en paz y bien. Una vergüenza. Queremos seguridad".-"Me parece que las garantías son sólo para estás personas. La obligación de la jueza es impartir justicia. Su decisión es tan respetable como cuestionable. Cuando se toman decisiones se deben hacer responsables del cambio en el contexto barrial que eso genera".-"Estas personas tienen derechos no, ¿y los derechos nuestros dónde están? Yo pregunto por qué no los llevaron la jueza o su abogado defensor a su barrio para cumplir la domiciliaria".-"Indignada por la decisión de la jueza. No piensa en los vecinos, seguro que ella no los aceptaría en su barrio. Nosotros que pagamos impuestos y trabajamos honradamente, estamos expuestos al peligro teniendo malandras así en nuestro barrio".-"Es increíble que tengamos que soportar esta situación: hay que custodiar a delincuentes con los pocos recursos que cuenta la comisaría 13 para la vasta zona de cobertura. Es decir, que a los que no somos delincuentes nos dejan aún más desprotegidos. Argentina, país generoso".-"Quiero que los Siboldi vayan presos".-"Hay que prenderle fuego la casa a la abuela y entonces se van a ir los Siboldi de ahí".-"Vivo a una cuadra y la verdad es que estamos muy asustados e inseguros. Queremos que se vayan".-"Dicen mentiras. A nosotros no nos quiso recibir el jefe de policía. Los barrios que abarca la comisaria 15, que son Mosconi 2, empleados de comercio y amas de casa, nunca tuvimos una respuesta. No se hacen cargo de los malandras. Acá es zona liberada".-"Vivo a una cuadra y media de los Siboldi y no estamos seguros de seguir viviendo acá. Queremos que se vayan".-"Propongo que los lleven a una isla. La corporación judicial da repugnancia".-"Los estoy mirando atentamente y la mayoría de las personas obtienen la prisión domiciliaria ya que las cárceles están llenas. Yo creo que no solamente corresponde al poder judicial la responsabilidad, sino al poder ejecutivo que no incrementa la cantidad de cárceles".-"¿Por qué la Policía estaciona los móviles para controlar un domicilio? ¿No pueden estar parados y no sentados en un auto?".-"La jueza cobra su porcentaje. Vamos, seamos un poquito vivos".-"A mi hijo le robaron en Pedro Balcar y Medrano, a la una del mediodía con un cuchillo en mano hace unos días. Este sábado puntualmente fueron impresionantes los balazos tipo una de la mañana. ¿Por qué la Jueza Barbagelata no los lleva a su barrio? ¿Con qué ganas pagamos nuestros impuestos que bien caros son? Los vecinos hacemos responsable a la Jueza de cualquier cosa que suceda".-"Ley básica de convivencia: sus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás ciudadanos. Las explicaciones de la jueza no son razonables si no se tiene en cuenta la importancia del contexto de dónde dicta la domiciliaria. Qué haya internet no puede ser el único requerimiento a evaluar. No es de manual o viven en un termo los jueces".-"El punto es que, aunque esté en el código procesal penal el instituto de la prisión domiciliaria, esto es aplicable en las sociedades o países donde todas las instituciones funcionan y sobre todo coherentemente. No estamos en Noruega o Suecia precisamente. Por lo tanto, cuando todo funcione de diez, entonces aplíquenlo".-"Qué importante que sería que uno de los cambios que se disparen desde este caso es que los funcionarios públicos no deben vivir en la realidad paralela de un barrio privado. Ese sería un lindo cambio para impulsar".-"Soy un vecino de Barrio Paracao y quisiera saber si un derecho termina donde comienza el del otro, ¿pueden más los derechos de dos personas que los de mil vecinos?".-"Vivo en el centro y escucho tiroteos todas las noches: Belgrano, Maccarone, Barrio Municipal y Bajada. ¿Y? Todo bien, todo funciona de diez".-"No los queremos en el barrio, se nos acabó la tranquilidad".-"Por favor necesitamos que nuestros derechos sean respetados. La jueza Barbagelata nos pisoteó, es una ordinaria y está clara y visiblemente a favor de estos delincuentes. Hay pruebas suficientes de que esta gente no sabe vivir de manera civilizada y convivir en sociedad. En estos casos se debe rever la posibilidad de la prisión domiciliaria, porque cumpliendo un arresto de este tipo mataron a tres. Aclaramos que somos todos trabajadores y pagamos nuestros impuestos y realizamos aportes con nuestros trabajos, no solo para mantener a estos delincuentes, sino también para pagar el combustible de la camioneta de la policía que está 24 horas en marcha con aire acondicionado prendido frente a su casa y también contribuimos a pagar el asadito de estos muchachos que no es un asadito común. En una joda de estas con cajitas de vino y quien sabe que otras sustancias puede pasar cualquier cosa. ¡Fuera de acá! Que se los lleven al country de Barbagelata ya. Dijo la jueza que los hermanos no tienen antecedentes, pero uno de ellos está investigado por venta de drogas en El Volcadero. A las 15 llegaron los Siboldi y desde las 17 ingresaron más de 30 personas ¿cómo sabemos si ingresaron armas?".-"Si yo fuera vecino, el problema con esos malandras lo soluciono rápidamente, solo que habría dos lacras menos en nuestra sociedad".-"Soy una vecina de Bajada Grande y acá teníamos al famoso Rafa Martínez, sindicado como autor de la muerte del jubilado Larcen. Ahora está preso en el penal, acá estaba con tobillera y se paseaba por el barrio amenazando a los vecinos con cuchillos, chuzas y demás hasta que por fin la policía lo agarró en la calle golpeando a un vecino. ¿Semejante delincuente con antecedentes gozando de beneficios? Un asesino sin control. Las pulseras no funcionan, señores".-"La diferencia es que en Viale y María Grande los representantes políticos lideraron los reclamos y acá los vecinos estamos solos".-"No queremos a los hermanos Siboldi en nuestro Barrio. Perdemos tranquilidad. ¡Son muy peligrosos!".55- Buenas noches. Que la jueza no busque cualquier alternativa para sacarse el tema de los Siboldi.-"Soy vecina de donde están los Siboldi y estoy muy preocupada porque mis hijas adolescentes pasan todos los días por el lugar para ir a la escuela y tenemos miedo. Hay motos, gente rara circulando por la cuadra. La jueza exige a la comisaria de la zona una presencia con camioneta las 24 horas y es la única unidad móvil que hay para hacer rondas y cuidar la seguridad de todo el sector barrial. Es desproporcionado que se destinen cuatro policías, para cubrir las 24 horas. Ni siquiera pasa por ellos un control de quien entra a la vivienda de los Siboldi. Pueden entrar y salir con drogas y armas que no hay control. ¡Es Incoherente! Nuestro barrio es re tranquilo y no vamos a dejar que se instale gente que delinque, que anda en cosas peligrosas. Lamento que estos chicos sean menores. Me pregunto ¿qué se les puede ofrecer para cambiar de vida?".-"Soy de María Grande. Con respecto a los Siboldi, no se les tiene miedo a ellos puntualmente, porque ellos tienen tobillera, custodia policial y un perímetro al que no pueden violar, pero si se le tiene miedo al entorno que los involucra (narcotráfico, uso de armas de fuego) que van a poner en riesgo a terceros. Esto debe analizar la jueza, no sus derechos. Todo lo que ellos acarrean y atraen al ámbito donde vivimos, mientras ellos estén en esas cuatro paredes, van a seguir manejando los hilos de sus entornos a donde vayan".-"Hace años los Siboldi hacen lo que quieren sin recibir castigo. No es novedad que venden droga, porten armas y se crean dueños del mundo con total impunidad. ¿Los vecinos de Paraná 16 cuando vamos a tener justicia? ¿Cuándo nos van a defender? En la comisaría 16 nos delatan cuando pedimos seguridad y sufrimos represalias por eso. Vayan a investigar a Paraná 16 quiénes son los Siboldi. Pregunten a los vecinos si sufren balaceras cuando los Siboldi están alcoholizados. Paraná 16 es tierra de nadie".-"Ingresaban con miles de cajas de vino que les compraban al pariente que es vecino y tiene un quiosco. ¿Cómo quedan esas personas bajo los efectos del alcohol? ¿No pasó así en Bajada Grande en medio de una joda? ¿Es zonzo Bellini? Que se informe, los que reclamamos sabemos por qué lo hacemos y con pruebas. El reclamo es que se vayan".-"¿Un móvil parado no es una contradicción?".-"Totalmente de acuerdo con los vecinos del barrio. Por favor que esos chicos se vallan de acá".-"Mañana se juntan 4 barrios en la comisaria 6 para pedir más seguridad. Se entregara una segunda nota por los hechos de varios de robos en las zonas Cuarteles, Antonini, Espejo y Mercantil".-"Pregunto, porque no entiendo muy bien ¿cómo hablan de falta de recursos de parte de la policía mientras hoy y ayer vi ocupar 25 policías y 3 móviles para parar motos vehículos? No lo entiendo. ¿Tantos efectivos para parar motos en un lugar?".-"Le consulto al señor jefe de departamental y al señor Aragón: en el barrio Santa Rita hay un patrullero para cuidar a dos familias que tienen conflictos entre ellos y a la vez venden droga adelante del patrullero de la 9 ¿eso qué significa? ¿Por qué no hacen nada los jueces?".-"Como dice Kohan, que los lleven a reinsertar a Anacleto".-"¿Por qué no van a vivir al lado de la jueza Barbagelatta? Ese que está hablando de la inserción no sabe nada, habla para quedar bien. Conoce el barrio de cuando hacía campaña nada más. Los jueces y los abogados defienden a los chorros, criminales y faloperos".-"Mariano Kohan, si no son tan peligrosos, ¿por qué no los llevás a vivir a tu barrio o a tu casa? No defiendas a estos asesinos".-"Deberían hacer una cárcel más grande y alejada de la ciudad, y que los sospechosos cumplan sus prisiones en ellas. Ahora resulta que el móvil de la comisaria 13 tiene que vigilar a estos acusados de asesinato. Y entonces ¿quién vigila el resto de su jurisdicción? Por cuidar a estos señores el resto de los vecinos quedan desprotegidos".-"Si tanta confianza tienen en la jueza y en la posible inocencia de los hermanos, que se los lleven a vivir a su cuadra o al centro con todos los amigos que traen los Siboldi".-"¿Por qué no se busca un término medio y en el arresto domiciliario no se restringen las visitas?".-"En la trece hay 3 o 4 con prisión domiciliaria. No tienen custodia y nadie los controla".-"Caudana, cuando estaba con domiciliaria y tobillera, se paseaba en el barrio y andaba con un celular haciendo negocios. El patrullero de la 13 pasaba y nada".-"Cómo podemos estar tranquilos con los hermanos Siboldi acá con prisión domiciliaria y tobillera. Si el padre al momento de matar a las 3 personas estaba con prisión domiciliaria en Bajada Grande".