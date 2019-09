Frente a Tribunales, reclamaron justicia por un joven asesinado en Paraná

Cristian Orlando González, de 21 años, fue asesinado a balazos tras un enfrentamiento registrado entre varias personas en calle República de Siria y Segundo Sombra, en barrio La Floresta de Paraná, el sábado 17 de agosto. Al cumplirse un mes del crimen, familiares y amigos se concentraron este martes frente a Tribunales para reclamar justicia.La madre del fallecido, Graciela Garcilazo, cuestionó que el autor del hecho "está en su casa como si nada. Los que estamos sufriendo somos nosotros, porque a mi hijo lo mató por la espalda. Él recién el 15 de enero cumple 18 años. Todos los meses le van a ir prorrogando el arresto domiciliario, pero si se fuga, quien va a pagar por la muerte de Cristian", dijo aPor su parte, Lorena, la hermana mayor del fallecido señaló que no saben "qué pasó realmente esa madrugada. A las seis de la tarde vino la Policía y nos dijo que vayamos a la morgue porque según las huellas el asesinado era mi hermano, que había estado en un enfrentamiento". No obstante, la joven aseveró: "Él no andaba con armas. Este cobarde le quitó la vida por la espalda. Queremos cárcel, no arresto domiciliario para este asesino de 17 años. Tiene una familia de delincuentes. Mi hermano no era un santo, pero tampoco era una mala persona. No era un asesino ni un violador", resaltó.Asimismo, denunció que "el menor no cumple con el arresto domiciliario. Entra y sale de la casa. Qué vamos a esperar, que vuelva a matar. Mi hermano tenía un hijo que lo esperaba y volvimos a verlo en la cárcel". Y se preguntó: "Qué poder hay detrás de esto que el mismo día que mató a mi hermano ya estaba en su casa. Queremos llegar a juicio, queremos que caigan todos los involucrados y saber si hay un cómplice".