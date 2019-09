Ingresaron a robar en el PAMI Concordia: No se llevaron elementos de valor

Sujetos ingresaron a robar y también causaron destrozos en la sede del PAMI Concordia, ubicada en calle Tucumán, confirmó Elonce. El lugar no cuenta con sereno por la noche.El titular de la Unidad de Gestión Concordia de la obra social nacional, Ignacio Sechi, expresó a Elonce que la sede no cuenta con sistema de alarma. En referencia al robo, explicó que "si bien, no causaron grandes destrozos y roturas, forzaron varias cerraduras, cajones y otros muebles", afirmó.Por otra parte, Sechi sostuvo que "no hubo un robo importante, puede haber faltado algún dinero menor de algún cajón pero no es nada que represente una gran cantidad", aclaró el titular de PAMI Concordia al dialogar con Elonce y agregó que "se llevaron útiles de oficina, que es inentendible cómo se llevaron eso, es decir, biromes, fibrones, tijeras, etc", remarcó."Aparentemente, entraron a buscar dinero", dijo Sechi y al referirse a las pericias que llevaba a cabo la policía, el funcionario sostuvo que "están relevando lugares puntuales y tomando huellas".Por otra parte, afirmó que se va a acelerar la colocación del sistema de alarma y también, se iba a gestionar un guardia policial en la zona.La atención en el PAMI Concordia se normalizó antes de las 9 de este martes, ya que según dijo Sechi a Elonce, "no se llevaron computadoras ni papelería, por lo que la atención ya es normal", resaltó.