El asesino de "Rucu" Silva evitará la perpetua mediante el juicio abreviado

La causa por el femicidio de Alejandra Rucu Silva se resolverá mediante un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía, la querella y la defensa de Facundo Siegfried. La pena pactada, que aún no fue presentada al Tribunal de Juicio, es de 18 años de prisión efectiva por el delito de Homicidio simple. Es decir que ya se descartó el femicidio, que contempla únicamente la prisión perpetua.lvira Silva, la madre de la joven que fue asesinada de un disparo en la cabeza por su expareja, el 25 de septiembre del año pasado, adelantó que se acordó esa sanción "como una forma de que vaya preso", debido a que para un juicio oral y público "los testigos tienen miedo de declarar y no se van a presentar".Ayer por la tarde se desarrolló en los Tribunales de Paraná la audiencia que había sido fijada para la remisión de la causa a juicio, ante la jueza de Garantías Elisa Zilli.Al comenzar, los abogados defensores Héctor Toloy y Joaquín Pérez, plantearon que hay un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía, por lo cual solicitaron que se conforme un Tribunal para recibir el mismo.A su turno, los fiscales Pablo Zoff y Gonzalo Badano sostuvieron que "la pena a la que se ha arribado es superior a los 10 años por lo cual debe ser un juez de juicio quien deba tratarlo", al juicio abreviado.Luego, el abogado querellante que representa a la familia de la víctima expresó que esta ha prestado conformidad con el acuerdo, y que la pena pactada es de 18 años de prisión."Tal vez podamos concretarlo porque sinceramente la familia hace tiempo que está esperando una resolución por parte de la Justicia, ya sea por un procedimiento abreviado o un juicio, pero quieren culminar con esta agonía familiar", indicó.Finalmente, la jueza Zilli indicó que se solicitará a la Oficina de Gestión de Audiencias una fecha para que se realice la instancia de presentación del acuerdo ante un Tribunal de Juicio.Consultada acerca del acuerdo de juicio abreviado, Elvira Silva dijo a: ", es lo que están pidiendo para el juicio abreviado"."Vamos a esperar la resolución ?agregó la madre de la víctima?, por más que se ha ido dilatando, (Siegfried) hizo lo que quiso todo este tiempo, incluso hasta burlándose y riéndose de nosotros, pensamos que va a terminar preso, no con la pena que corresponde, pero es una forma de que se haga justicia".Respecto de este año que ha transcurrido desde el asesinato de Alejandra, Elvira expresó: "Ha sido muy doloroso para todos, en especial porque han quedado dos criaturas sin una parte fundamental que es la madre. Era mi hija, y sus hermanos estamos todos muy apenados, ha sido un año terrible, de idas y vueltas, por los pasillos clamando justicia, esperemos que se pueda llegar a cumplir".El crimen ocurrió alrededor de las 19.30 del lunes 25 de septiembre de 2018, en una vivienda de calle Coronel Du Graty al final, en el barrio El Morro de Paraná. Allí Siegfried (hoy de 23 años) ejecutó de un balazo en la nuca con un arma de grueso calibre, a su expareja, quien ese día cumplía 28 años. Testigos presenciales no dudaron en señalar al joven como el autor del disparo mortal.