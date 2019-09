Madre de supuesta niña abusada amplió la denuncia por su otra hija

Mientras se espera la presencia del acusado para que preste declaración de imputado en los próximos días ante el fiscal Guillermo Biré, la madre de la menor amplió su denuncia porque tiene "dudas" con respecto a su otra hija de 4 años, que era la que más tiempo pasaba con su ex pareja.El caso despertó el repudio de toda la sociedad a través de Facebook, y fue tan grande la viralización que hasta se realizó una marcha en donde se reclamó que el denunciado vaya preso. La familia no tiene dudas de la autoría tras los resultados de la Cámara Gesell que se le practicó el pasado viernes a la niña de 6 años, pero los operadores judiciales no pueden saltear los lineamientos legales y hasta el momento la investigación se desarrolla con la normalidad propia de estos casos.Pero la novedad que se conoció este lunes provino de la madre de la víctima. La joven mujer se presentó ante el Fiscal para ampliar su denuncia y requirió que a su otra hija de 4 años también se le practique una Cámara Gesell porque tiene "dudas" ya que la pequeña "era la que más tiempo pasaba con él".Las dudas a las que hace mención esta mujer no solo están basadas en lo ocurrido con su otra hija y con el tiempo que pasaba la más chica de las hermanas con el acusado, sino que la niña de 4 años "no sabe expresarse y empezó a comunicarse una vez que lo dejé de ver".La práctica de una Cámara Gesell a una menor de 4 años no es tarea fácil para los profesionales, y mucho más cuando presenta una patología de falta de comunicación, pero es frente a estas situaciones cuando los psicólogos toman otras herramientas y se basan en ellas para llevar a cabo la pericia. (El Día)