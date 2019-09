Ciclista chocó la puerta de un auto, cayó y fue colisionado por otro vehículo

Un accidente ocurrió este lunes en horas de la noche en calle 25 de Mayo, entre Belgrano y 9 de Julio, de Paraná.Según se informó a, la conductora de un auto abrió la puerta y un hombre que circulaba en bicicleta chocó, cayó al asfalto y fue colisionado por otro vehículo que venía atrás."Yo venía por 25 de Mayo y estacioné. En ningún momento lo ví, abrí la puerta y se la chocó. El chico venía a toda velocidad sin casco ni luz. Cuando choca mi puerta voló al medio de la calle y la señora que venía en el otro auto lo atropelló", relató ala propietaria del vehículo estacionado.Explicó que "ambas estuvimos permanentemente con el chico. Él se sentó sobre el cordón de la vereda, nos explicó qué había pasado y admitió que quizás fue el responsable por venir por una mano que no le correspondía, distraído y a mucha velocidad. Se comunicó con su familia"."Fue algo tan repentino y rápido que no lo vimos. Él venía atrás de mi auto, estacioné a la derecha como corresponde y venía mirando hacia la izquierda para ver si no había un cuidacoches y ahí pasó todo", remarcó.El joven fue trasladado al Hospital San Martín, desde donde informaron que sufrió golpes en la clavícula.