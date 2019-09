Fiscal había pedido prisión preventiva para roba ecógrafos pero juez rechazó

Sociedad Perdieron el rastro a los colombianos implicados en el robo de ecógrafos

Allanamientos

Un año y medio

El fiscal que entiende en la causa, doctor Juan Pablo de Giambattista, aclaró que "la investigación está abierta", enmarcada en "una pena muy grave", tras "una banda altamente calificada para cometer estos hechos".Vale mencionar que, con pocos días de diferencia, "estas mismas personas" cometieron al menos cinco golpes en Entre Ríos. "También robaron en Colón y en Gualeguaychú, por lo que se trabajó en forma conjunta con las otras jurisdicciones", detalló el fiscal.De Giambattista enumeró que, siempre en la marcha de la investigación, "una vez indentificados a estas personas, de nacionalidad colombiana, pudimos dar con uno de ellos".Además, "hemos hechos allanamientos en provincia de Buenos Aires, con secuestros de autos y celulares", contó. Subrayando que, con todo, "pudimos detener de una participante de la banda, que se presentó en la Fiscalía de Colón y de Concordia".En ese entonces ? febrero de 2018 ? "pedimos la prisión preventiva pero el juez de Garantías entendió que no se reunían los elementos necesarios y esta mujer no cumplió las medidas coercitivas", sostuvo el profesional.Al Ministerio Público Fiscal, le consta "que esta banda ha cometido delitos en Brasil, Chile, Perú y otros lugares del mundo".Por último, De Giambattista reconoció que ? en los hechos ? "que no sepamos nada de esta banda, hace un año y medio", hace que se pierdan las esperanzas para desarticularla."Eso no quita que la causa no esté abierta y que se pueda tener alguna novedad", especificó. Subrayando que "son investigaciones complejas".