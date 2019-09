Asesinaron a una enfermera y por el crimen detuvieron a su ex pareja

Una enfermera de 42 años que se desempeñaba en el hospital provincial José María Cullen de Santa Fe y que permanecía desaparecida desde el viernes, fue hallada asesinada al día siguiente. Su ex pareja quedó detenido por su presunta responsabilidad en el crimen.Fuentes policiales informaron que se trata de María Cecilia Burgadt, quien fue encontrada el sábado después de las 18 en una casa asesinada a golpes y atada.La mujer había sido vista por última vez el pasado viernes por la tarde cuando se fue del trabajo.Posteriormente, al no poder ser ubicada una de las hijas de la víctima, de 17 años, se presentó en la comisaría 14 de la ciudad de San José del Rincón junto a la actual pareja de Burgadt para denunciar su desaparición ese día por la noche.Durante la madrugada del sábado se realizaron varias investigaciones y allanamientos que permitieron detener a la ex pareja de la enfermera, un hombre de 49 años identificado con las iniciales S.A.M., quien tenía el auto Volkswagen Gol que pertenecía a la víctima.El sospechoso no pudo justificar los motivos por los cuales tenía en su poder al auto de la víctima y más tarde confesó que había asesinado a Burgadt.A partir de su declaración la policía se abocó con los datos obtenidos a la búsqueda del cuerpo de la mujer y finalmente logró encontrar a la enfermera muerta el sábado a la tarde en una casa ubicada en la calle 4 de Enero al 8900 del barrio Las Delicias, en un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) con la colaboración de la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Santa Fe.En los procedimientos también estuvieron los fiscales Marcelo Fontana y Andrés Marchi, quienes ordenaron el traslado del cadáver a la morgue judicial para que se haga la autopsia correspondiente, como así también les pidieron otros peritajes a los agentes del área Científica de la PDI.