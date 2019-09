Exigen a Castrillón y Barbagelata el traslado de los Silboldi de barrio Paracao

El petitorio que elevaron a Castrillón y Barbagelata

Vecinos del barrio Paracao, en el Sur de Paraná, exigieron mediante un escrito dirigido al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón y a la jueza de Garantías, Marina Barbagelata,, quienes tienen prisión domiciliaria en ese vecindario por estar imputados en el caso del triple crimen de Bajada Grande., según así lo hicieron saber a través de un petitorio que elevaron a las autoridades judiciales.La madre de los detenidos por el triple crimen denunció que tiene temor que los asesinen, y los vecinos reclaman por el traslado de los imputados hacia otro punto de la ciudad por el temor a represalias de parte de allegados a los acribillados a balazos.Este domingo, en horas del mediodía,. "La verdad es que no los queremos, no solo porque están acusados de graves hechos, sino porque acá en cualquier momento ocurre algo parecido con los enemigos de los Siboldi que los quieren ajusticiar", alertaron.Los Siboldi fueron detenidos por su presunta vinculación con el triple homicidio ocurrido en la madrugada del 25 de mayo en calles Valentín Denis y Procesión Náutica, del barrio Bajada Grande de Paraná donde murieron, ultimados por armas de fuego, Luciano Álvarez (37 años) y Miguel Aguirre (35 años); mientras que Leonardo Álvarez (29 años), murió horas más tarde en el hospital San Martín de Paraná, como consecuencia de las heridas recibidas.En la oportunidad, los vecinos difundieron, donde expresan que: "Por medio de la presente, los abajo firmantes, identificados con claridad, en carácter de ciudadanos del barrio Paracao de Paraná y habitantes de la zona Sur de la ciudad, actuando con el patrocinio del abogado Santiago Frías, nos presentamos y respetuosamente decimos:I- OBJETO:Que venimos por el presente a solicitar eldel domicilio ubicado en calles Altos del Paraná y Pedro Balcar a diferente lugar; por los motivos que a continuación se detallan y que V.S./U.D. no puede dejar de observar.II- FUNDAMENTOS DEL PETITORIOINTRODUCCIÓN:En relación a vuestra función de "decir el derecho" en respeto de las garantías propias de la constitución y los tratados internacionales, resulta patente que en, quienes son aquellos que con vuestro designio pagan vuestros sueldos, y votan las leyes que ustedes aplican, conforme su sano entender; sin ser los firmantes partes en decisorio judicial oportuno, pero siendo las mismas una parte interesada la cual no puede dejar de oírse, y que oportunamente instrumentará todas las acciones atinadas a conseguir una decisión que haga justicia a los ciudadanos que solicitan la presente.A) Es patente el hecho que tal como es de público y notorio conocimiento, los imputados han sido trasladados en reiteradas oportunidades a diferentes lugares de la Provincia, motivo por el cual han existido numerosas marchas en contra de dicho decisorio, tanto en Viale como asimismo en María Grande; motivo por el cual dichos sujetos se encuentran finalmente ubicados en el lugar referido; atento ello y una noción que es ineludible para todos nosotros, la que nos indica que todas las personas somos iguales en derecho frente a la ley, es que estos ciudadanos piden no ser tenidos por menos frente a los reclamos antes realizados; en este sentido es que la naturaleza óntica de la persona, recogida en el Artículo 16° de la Constitución Nacional nos indica que todas las personas son iguales, rezando dicho artículo Todos sus habitantes son iguales ante la ley"; no justificándose así, que dichos imputados hayan sido trasladados a este lugar, toda vez que estos ciudadanos muestran su desconcierto y su contrariedad con dicho decisorio, y no existe de modo óntico ningún tipo de diferencia entre los ciudadanos de dichas localidades y estos humildes ciudadanos.B) Asimismo y, que su solo presencia irroga en el vecindario; siendo el mismo un vecindario caracterizado por la tranquilidad y la paz, el que con la presencia de dichas personas se ha visto transgredido.C) Asimismo, es patente el hecho que dichos sujetos están cumpliendo su reclusión al cuidado de una anciana por todos conocida, la que tiene más de 90 años edad y la cual de ningún modo puede garantir la indemnidad de las personas a su cargo en domicilio, como asimismo el cumplimiento de dicha prisión.D) Asimismo es patente el hecho que a menos de 10 metros del lugar indicado para el cumplimiento de la prisión preventiva reside de modo habitual y desde hace más de dos años (..) un policía federal quien tuvo que retirarse recientemente debido a amenazas las cuales están siendo investigadas tanto en la Justicia Federal como asimismo en la provincial en los expedientes: Legajo obrante ante el JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE LA CIUDAD DE PARANA, POR ANTE LA SECRETARIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nº 2 A CARGO DEL DR. JUAN ANDRES CHAULET; y legajo de investigación obrante ante la Fiscal Santana; en la justicia federal y provincial respectivamente. Legajos los cuales se inician a raíz de una reciente amenaza de muerte, en la que se identifica al denunciante claramente y desde el anonimato, intimándolo a que abandone sus tareas investigativas, todas las cuales han estado orientadas al descubrimiento de los delitos complejos en la brigada de investigaciones de la PFA; tarea realizada desde hace más de 25 años, oportunidad en la cual ha podido investigar a los integrantes de dicha familia en reiteradas oportunidades por diversas cuestiones relacionadas con dichos delitos; ciudadano el cual tiene temores fundados ya que vive a menos de diez metros de dicho domicilio.E) Asimismo todos los vecinos abajo firmantes sabemos (es de público conocimiento), que. Por otra parte, su presencia allí también atenta sobre nuestra tranquilidad ya que somos todas personas trabajadoras, que pagamos nuestros impuestos como zona residencial y queremos lo mejor para nuestros hijos y no estamos acostumbrados a estas formas de vida.F) También es de público conocimiento quepor tal motivo exigimos que se hagan valer nuestros derechos (como sucedió con los vecinos de Viale y María Grande, Artículo 16° de la Constitución Nacional).G) Asimismo, sabemos de acuerdo a lo comentado por el comisario general Antoniow, que desde la Comisaría hay a disposición una guardia de 24 horas quedando así desprovistos para la eventual necesidad de los efectivos en otros delitos ocurridos en la zona, lo cual genera un despropósito y un despilfarro de recursos públicos, los cuales pagamos con nuestro bolsillo y que no estamos dispuestos a solventar.Asimismo, sabemos que esta guardia está destinada a controlar que estas personas estén en el domicilio; pero no al control de quienes ingresan y eso nos deja intranquilos, ya que es claramente apreciable, que en un lapso corto de tiempo han ingresado a dicho domicilio más de 20 personas, con bebidas alcohólicas en sus manos, lo cual evidentemente no se condice con la condición propia de prisión preventiva.Por todo ello, los abajo firmantes y en especial respeto al deseo de tener la contención necesaria a los fines de tener una vida digna, en medio de tanta incertidumbre, solicitamos que, con la mayor brevedad posible, tome los recaudos a los fines de trasladar a dichas personas a diferente lugar del elegido, toda vez que dicha decisión no ha tomado en cuenta los derechos de quienes peticionan en la presente, y de muchos otros los cuales por su minoría de edad no han podido firmar, pero que con su corazón apoyan dicha decisión.Asimismo, esta parte pone en vuestro conocimiento que pondrá en juego todas las herramientas legales otorgadas por las normas subjetivas y objetivas de nuestra nación, como asimismo el funcionamiento de los tratados internacionales de derechos(Artículo 75° inciso 22 de la Constitución Nacional) los cuales son directamente operativos y no son normas programáticas, todo ello a los fines de conseguir el respeto por el derecho a la igualdad, la paz y la armonía que peticionamos.Concluyendo los peticionantes que vuestro decisorio ha sido un error a todas luces, toda vez que se han pisoteado los derechos de los ciudadanos de dicho barrio, los cuales por el presente reivindican sus intenciones de justicia efectiva y real.Proveer de conformidad, será Justicia".