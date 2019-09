Futbolista sufrió traumatismo de cráneo durante un partido de Liga Departamental

Durante un partido de fútbol disputado en el Estadio Municipal de Gualeguaychú, un futbolista de 20 años del Club Independiente sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y debió ser ingresado de urgencia en el Hospital Centenario, donde este viernes se le practicará una tomografía.



El entrenador del equipo, Gustavo Bettendorff, dijo que tras quedar lesionado el jugador "como no había ambulancia disponible, se hizo el traslado del jugador en un auto particular hasta el Hospital Centenario y afortunadamente pudo reaccionar y en esta mañana se encontraba bien. Ahora se le están haciendo estudios para ver si puede haber algunas secuelas".



Bettendorff explicó que el incidente se produjo "sobre el final del partido, cuando aproximadamente faltaban unos diez minutos y es cuando se desvanece y cae pero no puedo aseverar con exactitud las circunstancias de la jugada y el jugador tampoco recuerda cómo sucedieron las cosas".



Según el parte médico oficial emitido por el Hospital Centenario este viernes a las 9 de la mañana, "en la noche de este jueves 12, ingresó a la Guardia del Hospital Centenario Gualeguaychú un paciente de 20 años, que es jugador del equipo de Independiente".



Desde el nosocomio se informó que "el joven fue trasladado desde el Estadio Municipal tras sufrir una lesión durante el partido que disputaban por la fecha 16 de la Liga Departamental de Fútbol los equipos de Unión del Suburbio e Independiente. El jugador sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento temporal y una hemorragia. Al ingreso al nosocomio recuperó el conocimiento, fue revisado e internado en la Sala 4 de Traumatología. Durante este viernes se realizará una tomografía axial computada de control para descartar cualquier otra situación a causa de esta lesión". (Radio Máxima)