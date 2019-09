Productores están cansados del accionar de bandas organizadas que roban ganado

Foto 1/2 Foto 2/2

Aurora Villoldo es productora y cría ganado. Es una de las principales damnificadas por esta situación y contó la delicada situación que están viviendo.



"La zona se llama Santa Rosa y estamos sufriendo los robos de animales desde el km. 1 al 6, aproximadamente, en toda esa franja. Nos roban todos los días. Ya perdí 3 vaquillas de 180 y 200 kilos que son para reposición de madres y también les robaron a otros vecinos: Lugo y a Miño; esto es muy grave, porque llamamos a la policía y no pasa nada", indicó.



Para los vecinos la situación no solo les afecta en lo económico, es peligrosa para el tránsito en la ruta 015. "Ellos cortan los alambrados para llevar los animales al costado de la ruta, algunos se asustan y deambulan por el medio de la ruta y provocan accidentes como el que pasó el sábado, cuando un auto de un peluquero chocó un ternero, esto ya es peligroso y le pedimos al jefe de policía que tome intervención, porque algunos funcionarios no nos dan confianza", dijo Villoldo.



En la zona tiene jurisdicción la Seccional 5ta de Villa Zorraquín, ubicada a una distancia importante del lugar y la brigada de Abigeato. Los vecinos piden al Jefe Departamental la remoción de los funcionarios porque no tienen la debida respuesta.



Aurora dio cuenta que las bandas que actúan están muy organizadas. "Ellos entran a los campos de madrugada y andan en moto, a caballo o caminando para arriar los animales; los faenan y cargan la carne en camionetas. Ayer también robaron ganado y lo faenaron en las cercanías del arroyo Ayuí Grande, seguramente, esa carne se vende en carnicerías. Nosotros nos preguntamos cómo es que hacen tanto movimiento y nunca agarran a nadie". Luego señala como prueba las huellas de cubiertas para barro y de una moto. Caminando por otro sector muestra las vísceras de la carneada. (foto)



Otro dato que aportaron los vecinos a la compleja situación, es que en el sector de los campos aledaños al Aero Club llevan los animales para carnearlos.



"Decimos que son bandas organizadas porque donde están los restos de la faena hay huellas de camioneta cuatro por cuatro, lo sabemos por el rodado, no hay que ser policía para darse cuenta que están organizados para el traslado de lo que nos están robando", describió.



Nos cortan los brazos

La mujer indicó que radicó la denuncia en la fiscalía y recurrió a los medios para dar a conocer lo ocurrido "porque ya no sabemos que más hacer. La situación es muy crítica y muy grave, ya que nadie hace nada. Estamos solos en esta. Le pedimos al jefe de policía que intervenga, porque nos cortan los brazos y estoy pensando en dedicarme a otra cosa si me siguen robando", concluyó en diálogo con El Sol.