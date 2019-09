Hallan desorientada a una joven desaparecida e investigan delito de trata

Una joven que desapareció en la provincia de Formosa fue encontrada dos días después en la zona del puente General Belgrano en Corrientes. Una mujer que la reconoció gracias a la difusión acerca de su desaparición la acercó a la oficina de Trata de Personas en la capital correntina.



Antonio Alonso, padre de la joven aseguró que la muchacha fue llevada por alguien en contra de su voluntad, que la habrían drogado antes de salir de la provincia y luego la bajaron en el puente de Corrientes.



Este hecho generó gran conmoción y preocupación porque, a horas de su desaparición, apareció en el muro de su Facebook una publicación en la que aseguraba estar en Corrientes, aportando la dirección y pidiendo a sus padres que la busquen.

"Mi hija salió el jueves por la tarde a sacar plata del cajero, después de eso volvió a la casa, dejó su cartera, la plata toda tirada en la cama, su celular y salió rápido, nosotros pensamos que había ido a comprar algo para cenar; desde ahí no tuvimos más noticias de ella, la fuimos a buscar en el Paraíso de los Niños y no estaba, nos cansamos de buscar esa noche y nada, no la podíamos llamar porque ella dejó su celular, no teníamos manera de comunicarnos, entonces hicimos la denuncia el viernes a la tarde en la Comisaría Cuarta, después llevaron la denuncia a Informaciones; no teníamos nada de noticias y el sábado alrededor de las 9 de la mañana ella mandó un mensaje a su hermana pidiendo ayuda y diciendo que estaba mal, que estaba en Corrientes, sobre la avenida 3 de Abril y Chacabuco; aportamos esos datos a Informaciones y a las 14 horas más o menos empezó a mandarnos mensaje una chica de Corrientes, de que ella iba a tratar de ir a buscarla porque estaba en esa avenida donde cerca hay una villa y se entra con mucho cuidado", relató.



"Con ese dato me fui otra vez a Informaciones y ahí me dijeron que a mi hija ya la habían encontrado, que estaba con Trata de Corrientes y que tenía que ir a buscarla allá para traerla porque estaba mal, ella es mayor de edad, tiene 21 años, pero igual tenía que ir un responsable, entonces viajamos hacia allá para traerla y el domingo a la madrugada volvimos", contó.



"Lo que no me canso de explicar es que ella no se llevó ninguna documentación, dejó todo en la cama; celular, plata y documentos, cruzó todos los controles habidos y por haber y no le pidieron nada, no sé cómo la habrán llevado porque ella dijo que cuando salió de la circunvalación le metieron una inyección y de ahí no se acuerda más nada, solo sabe que hizo un trasbordo y que la llevó un camión que iba hacia Brasil; el camionero la bajó en el puente de Corrientes", dijo.



"Nos dijeron que se le hicieron todos los estudios, que salió que ella no consumió nada de drogas, que no fue abusada, se le hizo todo completo, a lo mejor iba a ser abusada porque ella nos contó que la quisieron abusar y le mintió al hombre que tenía Sida, que por eso zafó", dijo, según reproduce el diario El Litoral de Corrientes.