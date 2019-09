Una adopción irregular rodea el brutal crimen de la abuela entrerriana

Desde conocido el horrendo crimen de Gladys Beatriz Moledo, la mujer oriunda de Concordia que fue ultimada en los primeros minutos del martes último en Tierra del Fuego, conmocionó el grado de ensañamiento hacia la víctima, de cuerpo menudo y baja estatura, en total estado de indefensión.Esto dejó al descubierto, que permitieron a los investigadores determinar desde el primer momento que no se estaba ante un homicidio cometido por un extraño con motivos de robo si no por personas que conocían bien a quien sometieron a una violenta muerta frente a su pequeño nieto.. Ayer la joven de 18 años de edad fue la primera en ser llamada por el juez a prestar declaración indagatoria, y fue la primera persona a la que personal policial detuvo al ser encontrado el cuerpo destrozado a golpes y puntazos de su madre, en una humilde vivienda de la calle de la Margen Sur de la ciudad de Río Grande., dado que era sabido en la familia que estaba fuertemente enfrentada a su madre a la que la Justicia le había confiado la guarda de uno de sus hijos.Algunas personas allegadas a la infortunada abuela confirmaron que, y que se encontraba en una batalla judicial por recuperar a la hija menor, su nieta nacida a comienzos del año en curso.La misma fuente reveló que la bebita habría sido adoptada por un matrimonio que ya tiene un hijo de 17 años de edad,. Estas personas también sostenían un fuerte enfrentamiento con Gladys, quien intentaba recuperar a la niña para criar a sus dos nietos juntos., publica elde Tierra del Fuego.Desde Entre Ríos, de donde era oriunda Gladys Moledo, su hermana Ana clamó: "Pido que se haga justicia por mi hermana. Que caiga todo el peso de la ley. La única culpa de mi hermana fue criar a un monstruo de persona. Cuánta tristeza por Dios. No se lo deseo a nadie".Por otra parte y en su cuenta de Facebook, una mujer de apellido González, sobrina de la fallecida, aclaró también: "Con respecto al crimen de mi tía Gladys quiero aclarar que hay una falsa información en las redes sociales que da cuenta de que cinco familiares directos los que serían responsables del crimen. Para tranquilidad de los familiares les digo que excepto la hija adoptiva no hay ningún otro familiar involucrado en el crimen".