El periodista Lucas Carrasco fue condenado a 9 años de cárcel por violación

El periodista entrerriano Lucas Carrasco fue condenado a 9 años de prisión por el abuso sexual con acceso carnal de una joven ocurrido en 2013,Un rato antes de conocerse la sentencia, el abogado Guillermo Vartorelli, quien representa legalmente al periodista y bloguero, había pedido su absolución al cuestionar el testimonio de una de las víctimas por la cual la fiscalía pidió en su alegato de la semana pasada una condena de 7 años de prisión y la querella había solicitado 9.Tras leer la sentencia, el tribunal ordenó la detención de Carrasco, pero la misma se hará efectiva recién cuando la condena quede firme.La última audiencia del juicio oral comenzó este miércoles alrededor de las 14, demorada por otro juicio que se desarrollaba en el sexto piso del Palacio de Tribunales y luego por la ausencia de Carrasco, quien estaba en la zona pero al no contar con teléfono celular su abogado no pudo avisarle de la reanudación del debate.En su alegato, Vartorelli cuestionó la figura de testigo única pues la acusación se basa en la declaración de Sofía Otero, la joven que dijo haber sido violada por Carrasco en 2013 y denunció el caso tres años más tarde.En ese sentido, la defensa si bien admitió que los jueces muchas veces dan por probado el hecho con sólo el testimonio de la víctima, en estos casos de delitos cometidos a puertas cerradas, se debería igualmente tener mayor rigurosidad a la hora de evaluar el caso.El ex panelista fue juzgado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", el que prevé una pena de entre 6 y 15 años de prisión.Uno de los abusos denunciados, y por el que fue condenado, ocurrió el 21 de febrero de 2013 y tuvo como presunta víctima a Otero, que en ese entonces militaba en la agrupación La Cámpora.El otro caso ocurrió en 2015 cuando, según consta en la denuncia, Carrasco obligó a otra joven a una violenta práctica de sexo oral pese a su oposición.Por este último hecho, el fiscal Ariel Yapur no acusó a Carrasco ya que entendió que no configuró un hecho de abuso sexual.Carrasco habló días atrás en el juicio al prestar declaración indagatoria: "No soy un violador. La mera aparición de esa palabra es una situación vergonzosa. Puedo tratar mal a alguien o ser irrespetuoso, pero no cometer un delito", dijo el acusado.Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo miércoles 18 de septiembre.Sofía Otero contó que había ido a su departamento a tener relaciones sexuales con él y que, en ese marco, sucedió la violencia sexual: "Empezó todo consentido, relaciones sexuales consentidas, a eso había ido", contó ella a. "Estuvo todo bien hasta que, en un momento, quedé boca abajo pegada al colchón, y es el momento en que aprovechó para penetrarme analmente sin mi consentimiento".Sostuvo que ella le gritó -"le pedí llorando que parara"- y que, cuando él "se sale de encima mío, saca todo su peso y toda la fuerza que había puesto, me paro temblorosa y le digo: '¿Hasta cuando ibas a seguir? Te dije que no quería', mientras me caían las lágrimas. Y él me contestó: 'Hasta que te acostumbres'".