Esperan Justicia por el crimen del pescador: "El asesino está libre"

El 19 de julio pasado en las aguas del arroyo "El Biguá" en jurisdicción de Diamante, fue encontrado sin vida el cuerpo de Osvaldo "Lalo" Ricle, de 33 años, cuya autopsia determinó que había sido asesinado con una puñalada en su cuerpo.Laura Ricle, hermana de "Lalo", manifestó aque siguen las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía y sobre la última audiencia de apelación que se llevó a cabo en Paraná, donde ella estuvo presente, se confirmó la libertad del hombre que se sospecha que sería el asesino."No tuve oportunidad de defenderme en ese momento, pero le planteé a la fiscal que es injusto. Me dijo que no había manera de revocar la decisión así que hasta el día del juicio tendrá que esperar en libertad", indicó la mujer.Y continuó: "Lo mejor para nosotros es que nos defiendan desde la Fiscalía y en lo personal todas las semanas estoy yendo al Juzgado porque falta poco para elevarlo a juicio. Sé que demoran, pero de todos modos se va moviendo"."Lo vi a un par de cuadras, no lo pude observar de frente aún y no sé qué reacción tendría en ese momento", indicó la joven, agregando que la fiscal Florencia Acuña, quien está a cargo de la investigación y muy comprometida con la causa, trabajaba esta semana en pistas firmes."Mi papá no volvió a trabajar, lo más difícil es la impotencia de no poder hacer nada, encargarse de ir al cementerio, colocar una lápida y ver que no pasa nada, que se demoran los resultados. Para mis padres se ha hecho muy dura la vida diaria desde que perdieron a su hijo, fue un antes y un después para toda la familia", cerró.