La colisión se produjo durante la noche del martes, en la intersección de avenida Eva Perón y calle San Carlos, donde impactaron un colectivo, conducido por un hombre de 41 años, que transportaba cosecheros y una motocicleta, donde se trasladaba un joven de 28 años.



Según indica Diario Río Uruguay, el colectivo terminó chocando a la moto cuando giró hacia calle San Carlos, en dirección al este. En efecto, el conductor del colectivo no habría visto a la moto, dado que ese rodado no habría tenido las luces reglamentarias.



Por la violencia del impacto, el motociclista debió ser trasladado en ambulancia hacia el hospital Delicia C. Masvernat de Concordia.