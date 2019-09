Ataque al jefe de la Federal en Santa Fe: Las tres hipótesis que se barajan

Policiales Ataque a Jefe de la Federal ocurrió cuando paró a cambiar la yerba del mate

El ataque a balazos que tuvo como blanco al comisario Mariano Valdés en Rosario el lunes a las 21 todavía no tiene un móvil claro, pero a 24 horas del hecho los investigadores barajan tres hipótesis. Fuentes del caso indicaron a TN queSegún los detectives que trabajan en el caso, hay escasos datos para determinar con precisión por qué un grupo de encapuchados que se trasladaban en una camioneta 4x4 empezaron a disparar contra el Ford Focus de Valdés, estacionado a la vera de la Ruta Nacional N°9.La primera teoría, aunque también la que menos fuerza tiene, es que Valdés habría sido víctima de un intento de robo. Según esa versión, cerca de las 21 comenzó el tiroteo que dejó once vainas 9 mm en el interior de su auto. En esta línea se trataría de un asalto al voleo: los delincuentes habrían visto la oportunidad para llevarse el Focus y se encontraron con el jefe policial y su compañera, también agente de la fuerza.Sin embargo, las autoridades santafesinas no creen que detrás de la balacera esté el narcotráfico. "Los jefes de las bandas más importantes (Los Monos y Alvarado) ya están en prisión", aseguraron a este medio. Apuntan, en cambio, a una interna de la Policía Federal. Esa hipótesis es parte de la investigación judicial.En mayo, una denuncia del jefe de la Policía Federal Néstor Roncaglia desencadenó en la detención de Marcelo Lepwalts, titular de la delegación Santa Fe, y otros seis uniformados por encubrir narcos. Valdés fue designado para ocupar ese lugar. "Venía trabajando muy bien", destacaron las fuentes.El nuevo jefe tiene una carrera en investigaciones de 25 años. Durante ese tiempo se desempeñó en divisiones operativas de la PFA: sustracción de automotores, antisecuestros y prevención de delitos. Por esa experiencia adquirida en el campo fue elegido para reemplazar a Lepwalts.Es probable que la causa, en manos de la Justicia ordinaria pase al fuero federal y que quede en poder de la Policía Federal.