Se elevó a juicio causa por la muerte de Maka Taborda: hubo marcha a Tribunales

El abogado querellante Eduardo Gerard

"Truffel me mató a mí también, en vida"

La mamá de Maka, Ana Molina

Video: Familiares y amigos de Maka Taborda marcharon a Tribunales: se elevó la causa a juicio

"Maka no perdió la vida, fue un asesinato"

El hecho

sobre avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez.detalló aque"Lo entendí de esta manera en virtud del tipo penal atribuido y las constancias acreditantes de la autoría de este hecho en la persona del señor Truffel. Solicité prácticamente la escala máxima posible para el delito atribuido que es de tres a seis años", destacó.De la misma manera recordó que el tipo penal es de "homicidio culposo.Se ha mencionado en la audiencia que la prueba química ha establecido que tenía 1,14%, al momento de la prueba que fue tres horas del siniestro".. Al respecto el abogado querellante acotó que "de igual manera, cualquiera de las dos penas solicitadas, tanto la solicitada por la querella, como por la Fiscalía, lo coloca a Truffel en una pena efectiva".El abogado defensor de Truffel, Marcos Rodríguez Allende, se hizo presente en la audiencia. No estuvo Truffel.Se desistieron algunos testigos que eran sobreabundantes y los demás pasaron a auto, a resolver de la jueza", manifestó.Manifestó el letrado que, "en principio no habrá juicio abreviado. Desde la querella y por petición exclusiva de las víctimas necesitamos y demandamos un juicio oral y público. Queremos que se haga justicia en este caso. Estamos hablando de dos víctimas directas, Guillermo Martínez y Karen Acevedo, y colaterales como los papás de Taborda y sus hermanos y toda la comunidad en general".No se ha fijado por el momento la fecha de inicio de juicio., encabezó la marcha de familiares y amigos desde el Club Peñarol hasta Tribunales para pedir justicia. En la tarde de este martes se realizó la audiencia de remisión a juicio de la causa por el homicidio."Prontito ya lo vamos a tener al asesino preso. El que le quitó la vida a mi hijo se llama Ulises Truffel. Es un asesino al volante, ya no tiene que estar más en la calle, porque si sigue en la calle va a haber otro Maka", puso relevancia la mamá del joven.La mujer dijo que "puede seguir en pie" gracias "a los chicos de Peñarol, como a los del grupo Mala Junta, los amigos de Maka.El abogado querellante "tiene todas las pruebas para que Truffe vaya preso. Les pido a los fiscales, al juez, que se pongan la mano en el corazón, que vean bien todo para que este chico vaya preso".Javier era uno de los amigos de Maka. Presente en la audiencia de este martes, tras llegar a Tribunales movilizados para pedir justicia, manifestó que se encuentra "indignado" por el pedido de pena para Truffel.", opinó.Dijo que al joven, víctima fatal del siniestro, lo conocía "del barrio, del fútbol. Era una persona súper solidaria, siempre con ganas de ayudar. Estoy seguro de que si esto le hubiese pasado a otro compañero, él estaría acá, haciéndonos el aguante. Era súper compañero, no se llevaba mal con nadie. Era súper amigo; amigo, con todas las letras".El joven futbolista paranaense que murió tras ser atropellado por un auto en la madrugada del domingo 18 de noviembre de 2018 sobre avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez de Paraná.Por el gravísimo hecho está acusado Ulises Truffel, que en el momento del choque tenía 22 años, el cual también ocasionó graves heridas a Karen Acevedo, de 20 años, quien resultó con una quebradura en una de sus piernas, y a Guillermo Martínez.El Chevrolet Celta que conducía colisionó a los peatones, tras lo cual el conductor del automóvil perdió el control del rodado, impactando a dos automóviles que estaban estacionados sobre Avenida Almafuerte a 45 grados: Un Ford Galaxy de color gris y un Ford Galaxy color negro. i>Elonce.com.