Hombre muerto por disparo policial: Testigo fue amenazada y pide custodia

El domingo "cuando fui a declarar a Fiscalía, a las dos de la tarde, salía con mi hijo y se me acercaron, por calle Dr. Florenza, los Morinico y "Tatico" Silva, diciéndome que vaya tranquila a declarar porque ellos le iban a prender fuego a mi auto y a mi casa; además me iban a hacer boleta a mi hijo, que tiene 13 años, por lo que tuve que mandarlo a la casa de un familiar", indicó la mujer.



Asimismo, refirió que recibió la visita de otro sujeto de la misma familia quien también la habría amenazado, a ella y a sus familiares. "Llegó otro de ellos, `Nano´ Morinico, a la puerta de mi casa a gritarme: Esto se va a hacer justicia, te vamos agarrar y te vamos a prender fuego la casa", tras lo que aseguró que "la policía no me respalda, por lo que le pido al fiscal Arias, por favor, una custodia; pero nadie apareció. Les pido que garanticen mi seguridad", indicó la joven de 29 años.



Por otra parte, confirmó su versión de los hechos y desestimó la información policial que da cuenta del impacto de la bala en la victima tras rebotar el suelo. "Quiero que me digan cuántos tiros fueron, el balazo que tenía Miguel era redondo, si tenía una esquirla de rebote hubiese tenido cualquier forma, fue muy difícil lo que pasó y grave para todos, yo la vi a ella (por Victoria Toledo) levantar el arma y tirar a la altura del hombro, no fue ni al piso, ni al aire. Ella, después, volvió a gatillar y no le salieron los tiros. Ella volvió a gatillar", precisó. "Pedimos justicia"

Por su parte, en medio del dolor y después del sepelio de Miguel Varela, Alejandro, su cuñado, pidió justicia.



"Lo que vi es que se estaban enfrentando el grupo de mi cuñado contra los otros, se tiraban piedras. En eso, va pasando la mujer policía y para delante de mi casa, ella quiere apaciguarlos, les pide que se calmen pero no le dieron bolilla, quedó en el medio de las piedras, ella se asustó, fue para atrás, sacó su arma y empezó a tirar dos tiros y se vino a mi casa pidiendo ayuda, nosotros no sabíamos que mi cuñado estaba herido. Esperábamos que llegase la policía. Al rato le avisaron a mi mujer que mi cuñado estaba tirado, con un tiro en el pecho, yo fue a mirar y ella salió de casa corriendo y se metió en el patrullero, lo que quiero decir es que nadie de mi familia la agredió, otra cosa que queremos aclarar es que ella disparó a una distancia cercana a los 100 metros, más precisamente 90 metros según las mediciones que hizo la Gendarmería. Marcaron con un nomenclador las distancias, ella no tiró al aire", señaló Alejandro.



Otro detalle que brindó el hombre como testigo presencial de los sucesos es que ninguno de los revoltosos se le habría acercado para golpearla con un palo como indicaron algunas versiones, "estaban todos lejos, nadie la vino a increpar, fue todo desde lejos, nadie la atacó a palazos. Estábamos mirando todos, ella disparó y se metió a mi casa", explicó.



Finalmente, sobre su cuñado, manifestó que "era un hombre muy querido, pregúntale a los vecinos, y si vieras la cantidad de gente que fue al velorio te ibas a dar cuenta. Era padre de 4 hijos". (Fuente: Diario El Sol)