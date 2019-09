Retomarán el juicio por el brutal crimen de una joven

Policiales El autor del brutal crimen de su pareja intentó declarar pero se quebró

Se reanudará este miércoles en Concepción del Uruguay el debate por el juicio al que es sometido Germán Burgos, un joven de la ciudad de Villaguay a quien se acusa de haber asesinado a su ex pareja, María de los Angeles Cáceres, el 25 de julio de 2018 en la localidad de Villa Clara, departamento Villaguay.Esa tarde Burgos ingresó a la vivienda de la joven y la agredió. La víctima presentaba un corte en el cuello, un fuerte golpe en la cabeza que a la postre fue el que produjo su deceso, y otros golpes en distintas partes del cuerpo.La joven fue encontrada después por familiares, no así el pequeña hijo de ambos, a quien Burgos se llevó consigo tras el tremendo hecho.Tras irse de la vivienda a eso de las 16:00 horas en su moto con el niño, fue a la casa de una tía, fumó un cigarrillo y luego volvió a montar el vehículo con el niño, pero un desperfecto hizo que lo abandonara y tratara de llegar a pie con el niño en brazos a la casa de su madre en la ciudad de Villa Elisa en el departamento Colón. Al otro día llegó a la vivienda de su progenitora, quien lo entregó a la policía, pues había sido enterada del hecho por teléfono.Al comenzar el juicio el pasado 27 de agosto, el joven de 20 años manifestó que cuando él no tenía trabajo la joven lo echaba de la casa. Adujo que vivía de changas, básicamente de construir gallineros en la zona pero que no siempre había trabajo, y no pudo continuar.