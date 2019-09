Audiencia fijará otro domicilio para que los Siboldi cumplan preventiva

Policiales La jueza Barbagelata ratificó que los Siboldi accederán a prisión domiciliaria

El caso

Recordemos que en agosto se había fijado el arresto preventivo de los hermanos Siboldi en una casa de una localidad de Paraná Campaña. Cuando vecinos de la localidad de María Grande se enteraron que se había fijado domicilio en esa localidad, la reacción de los habitantes de esa ciudad no se hizo esperar: salieron a la calle a rechazar la presencia de los Siboldi y entregaron un petitorio a las autoridades. Tras esto, se fijó domicilio en Viale. Ocurrió lo mismo que en María Grande, con una movilización de vecinos que rechazaron la medida."Esta será la primera vez que se va a solicitar arresto domiciliario en la ciudad de Paraná. En el mediodía de este miércoles habrá nueva audiencia", manifestó a, el abogado querellante, Andrés Bacigaluppo.Asimismo puntualizó: ". Ahora se fijará en Paraná por lo tanto la jueza nos corrió traslado para que nos presentemos en esa audiencia".Para el letrado".De la misma manera aseveró: "Recordemos que no apelamos la decisión de la señora jueza para la concesión de la prisión domiciliaria, porque precisamente el domicilio no iba a ser en esta ciudad".por si alguno de los dos hermanos, los dos o las tres personas son inocentes, lo puedan comprobar en ese juicio. Necesitamos celeridad para el juicio, no perseguir castigo bajo cualquier precio o prejuzgamiento".Los jóvenes, junto a su padre están acusados por el triple crimen de Luciano Álvarez de 37 años; Miguel Aguirre de 35 años, y de Leonardo Martín Álvarez de 29 años, registrado el sábado 25 de mayo, a la madrugada, en el barrio Bajada Grande de Paraná.Además El Negro junto a otro de sus hijos que goza de arresto domiciliario están señalados como los autores del homicidio de Brian Farías, un joven de 21 años que murió tras ser atacado a balazos el 9 de junio de 2018 en el barrio La Delfina.