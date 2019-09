Murga sufrió el robo de instrumentos y quieren recuperarlos

En la noche del domingo, delincuentes rompieron el vidrio de un automóvil que estaba estacionado sobre calle Villaguay, a metros de 9 de Julio, y se llevaron platillos de los Runruneros de la Orilla y dos diábolos (color amarillo y naranja) que eran propiedad de Lucas, integrante de la murga.Sobre el robo, Lucas contó aque había dejado su vehículo a una cuadra de la Casa de la Cultura para ir a comprar comida, y en cuestión de minutos, le llevaron las cosas. "Nos robaron los platillos de la murga que forman parte del cuerpo de la percusión. Sacarnos los platillos fue como quedarnos sin las palmas, sin las manos. Además me sacaron unas herramientas de circo, unos diábolos que los uso para jugar con los chicos, hacer muestras y dar clases", indicó.Tras ello, el joven dio cuenta que la semana próxima debían presentarse en dos establecimientos con la murga, pero ahora no podrán cumplir con los compromisos ya que no tienen los elementos."Hicimos la denuncia porque queremos recuperar nuestras herramientas de trabajo. Trataremos de seguir para adelante", dijo y pidió que si alguien vio algo o puede aportar datos sobre dónde podrían estar los elementos sustraídos se contacten por el Facebook de la murga: Runruneros de la Orilla