Agente de tránsito agredido tras control: "Fue decidido a pegarme un tiro"

Policiales Balearon la casa de un inspector en Concordia

El agresor conducía ebrio

Lo podría haber matado

Que sea juzgado

Empleado municipal

El sábado a la madrugada, en un control de tránsito en Pellegrini, entre 1º de Mayo y Mitre de la ciudad de Concordia, tras un llamado de la policía, personal de tránsito municipal, realizó un examen de alcoholemia a una persona que manejaba un Renault y tras dar positivo en el control, el vehículo fue retenido y trasladado al depósito.El violento hecho demandó la intervención policial que detuvo al agresor. Además, se realizaron pericias a efectos de extraer los plomos y cotejarlos con el arma que llevaba el imputado al momento de ser arrestado.Sergio Leites es agente y forma parte del directorio de Tránsito municipal. Es el empleado municipal de Concordia que sufrió la cobarde agresión, que puso en riesgo su vida y la de sus familiares. Este lunes, Leites contó lo que sucedió y el hecho lo hizo replantear su futuro."El conductor accedió a hacer el test de alcoholemia, le dio positivo. Todo tranquilo, no huibo ningún problema. Al estar alcoholizado, procedimos a la retención del vehículo y lo llevamos con la grúa, pero no hubo problema. Teóricamente había tenido un altercado con la policía, pero a nosotros no nos dijo nada", recordó Leites."A las 20.30, esta persona llega en mi casa y pide hablar conmigo. Como yo estaba descansando le dijo a mi hijo que se dirigiera a la Central de Tránsito que lo iban a atender, pero hasta ahí, ni mi hijo ni yo, sabíamos quién era esta persona", afirmó Leites y agregó que "cuando mi hijo le dice que vaya a la Central de Tránsito, esta persona, extrae un arma de su ropa e intenta ingresar a mi domicilio. Pero mi hijo no lo deja y le cierra el portón", explicó el agente.Seguidamente, Leites contó que el sujeto disparó contra el domicilio y "por suerte, el disparo dio en el portón. Según los vecinos, efectuó varios disparos, pero en la casa se ve uno solamente", señaló y agregó que "este hombre, que es un empleado municipal, ocasionó para mí y para mi familia, algo que no es nada normal", remarcó el personal de tránsito."Lo que me asusta de lo que pasó, y después que me lo contó mi hijo, es que lo podría haber matado. Estuvo en peligro la integridad de mi hijo y ni hablar si yo hubiera salido. El tipo fue decidido a pegarme un tiro", explicó el agente agredido.Leites reconoció que trata de hacer su trabajo "lo mejor posible", pero la agresión lo está haciendo replantear su trabajo. "Hacer mi trabajo con vocación ha ocasionado que algunas veces, como esta, que se ponga en peligro mi familia", dijo y agregó que evalúa tomarse "un descanso porque incluso, no me he tomado vacaciones", afirmó.En referencia al agresor, el agente municipal sostuvo que "mi idea es tomar el toro por las astas y que esta persona sea juzgada y que todas las actuaciones sigan en la justicia", dijo y agregó que "me preocupa encontrarlo en la calle, porque soy una persona de bien y una actuación que me corresponde hacer porque es mi trabajo, me perjudicó a mí. Está en juego la integridad de mi familia", resaltó.Por otra parte, la víctima de la agresión se quejó porque "esta persona debería estar presa, pero anda en la calle como si nada, pero no es culpa de la Justicia o de la Policía, son las leyes que tenemos", afirmó y agregó: "los que trabajamos en la calle estamos expuestos a estas cosas, la sociedad está muy violenta, tanto la gente grande como los chicos", remarcó.Se supo que el agresor es "una persona que trabaja en la Municipalidad; es chofer de una camioneta", dijo la víctima.Se supo que al empleado municipal de Concordia señalado como agresor, se le aplicó "una suspensión preventiva, que implica separarlo de sus funciones habituales sin goce de haberes, hasta tanto se defina su situación legal, lo que consecuentemente incidirá en la determinación final que adoptará el municipio al respecto", mencionaron.