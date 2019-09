Joven muerto por disparo de la Policía: "Nunca hizo tiros al aire", dice testigo

Sociedad Familiares de hombre muerto por bala policial dieron su versión de lo ocurrido

En un confuso episodio, una mujer policía ultimó a un hombre en medio de una batahola que se registró en las primeras horas de la mañana del domingo en las inmediaciones de calles Concejal Veiga y Teniente Ibañez, de la ciudad de Concordia.Miguel Varela falleció a consecuencia de un disparo de arma de fuego efectuado por una funcionaria policial que concurría a tomar guardia en su motocicleta, quien intervino ante una gresca de bandas, disparando su arma reglamentaria.Luego, se produjeron sucesivos disturbios. Tras el disparo mortal, un grupo de vecinos incendió la moto de la policía y ésta tuvo que ser trasladada en medio de una batalla campal de piedras y cascotazos.Los vecinos de la cortada de Dr. Florenza y Concejal Veiga pidieron contar su versión de los hechos. "Estaban tomando, me despertaron con la música, yo estaba hablando con Miguel Varela y los Silva le quisieron robar el celular a la chica que vive enfrente. Ella venía de bailar, en eso Miguel sale en defensa de la chica, Miguel evita que le roben y los chorros que también son vecinos de acá a la vuelta (señala la cortada Dr. Florenza), empiezan a tirarle piedras, los otros que estaba con él salieron a defender a Miguel y se tosqueaban, salí a decirles que se calmaran, tenía mi auto afuera y tenía miedo que me rompieran un vidrio", contaron a"En eso le abrieron la cabeza de una pedrada a uno de ellos y corren, cuando estaban en medio de la pelea, venía en moto por calle Concejal Veiga, era la mujer", relató la testigo directa del caso a, mostrando a la vez vidrios rotos de los autos estacionados por la trifulca.Luego, señaló que la mujer policía, buscando refugio, ingresó justo en la casa de familiares de Miguel Varela. "Miguel era hermano de un policía, a la mujer le pegaron todos por lo que había hecho, hasta que llegaron sus compañeros de la (Comisaría), quien no quiso fotografías. Después del tiro mortal llegó la furia desatada, continuaron los incidentes y le incendiaron la moto a Toledo.La funcionaria policial Victoria Toledo se desempeñaba hasta ayer en la Comisaría de la Mujer, a dónde concurría a tomar la guardia.Ayer por la tarde, otro testigo precisó amientras esperaba ser entrevistado por el fiscal Arias, que Toledo habría efectuado varios disparos,Pese a todo el hermetismo policial, en el lugar del hecho, vecinos frentistas de calle Concejal Veiga al 1500, ajenos a las partes involucradas, manifestaron que tanto los incidentes como el homicidio se hubiesen evitado."Llame a las tres y media de la madrugada, primero a la Comisaría Cuarta, después al Comando Radioeléctrico y sabe lo que me dijeron,cuando estaba llamando que había gente molestando y haciendo lío en la calle; tomaban, gritaban y se peleaban entre ellos; después gritaban porque estaban asaltando a la chica,", contó el vecino un hombre mayor."Volví a llamar diciéndole que por qué me cortaron el teléfono, que eran unos atrevidos, eso me dijeron en el Comando, las conversaciones tienen que estar grabadas y eso tiene que verlo el fiscal, es una vergüenza lo que están haciendo.. Esto se pudo haber evitado, por supuesto que sí", sostuvo.El lugar del hecho se pobló de policías y por casi tres cuadras, desde Teniente Ibañez hasta Ricardo Rojas, las calles estaban cortadas mientras realizaron los peritajes que demandaron toda la mañana hasta el mediodía.A Victoria Toledo, en las últimas horas de la tarde del domingo le habían dictado 48 horas de prisión preventiva con el propósito de no entorpecer la investigación.Lo más esperado fue la versión del fiscal José Arias que dialogó con. "Estamos investigando, hay muchas cosas para determinar, tenemos un persona fallecida como resultado de un disparo de arma de fuego y hay indicios de una gresca entre diferentes grupos de personas del barrio por una discrepancia por un presunto robo que ocurrió allí; en ese contexto, una, los momentos previos al hecho y después del hecho, que nos van a esclarecer las reales intenciones de ese disparo, para qué sacó el arma reglamentaria y efectuó el disparo"."La funcionaria se dirigía a su trabajo en la Comisaría de la Mujer; en principio, hacemos un análisis en el lugar del hecho tomando la mayor cantidad de muestras posibles, como muestras de sangre, dónde estaban las vainas servidas. En principio, el disparo partió a una distancia importante y es un punto muy importante a establecer,", manifestó."Desconocemos lo que pasó y trabajamos en el esclarecimiento, la funcionaria está aprendida y ley hay que analizar todas las pruebas objetivas en el lugar del hecho para saber que pasó", dijo el fiscal.