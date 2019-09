Entraron a robar a una casa, el dueño se defendió a los tiros y mató a un ladrón

Este lunes a la 2.30 dos jóvenes ingresaron a robar por la parte trasera de un finca ubicada en calle 25 y 14 de Sauce Viejo. Los ladrones fueron atacados por el dueño de la casa que defendió sus pertenencias con un arma de fuego.El propietario de la casa mató a uno de los delincuentes, identificado como Nahuel B, quien era mayor de edad. De esta manera, se concretó el homicidio número 62 en el departamento La Capital.La esposa de la casa fue quien llamó al 911 para contar acerca del robo y de cómo se defendió su marido. Sin embargo no dio aviso del homicidio porque los ladrones lograron escapar pero uno de ellos murió en las inmediaciones del lugar, publicóPero el conflicto no terminó allí porque una camioneta blanca se acercó al lugar del ataque y, un joven de 20 años que dijo ser el hermano del chico fallecido, abrió fuego contra el propietario de la casa mientras otro hombre conducía la camioneta.Una vez que el ataque terminó, el propietario de la casa se escapó. Por su parte, el supuesto hermano del joven fallecido recibió dos disparos y fue trasladado al Samco Local. Cerca de las 3 se constató su ingreso al Hospital José María Cullen en donde le diagnosticaron una herida de bala en el muslo izquierdo y otra en zona lumbar también del lado izquierdo. Según los médicos, el estado del joven no es grave.La policía también detuvo a un hombre identificado como José Luis B. de 56 años, quien manejaba la camioneta que atacó la casa y, al parecer, es el padrastro del joven herido y el fallecido.Cerca de las 6 de la mañana los bomberos zapadores retiraron el cuerpo del chico fallecido.