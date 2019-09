Denuncia por rapto y violación: Contradicciones y dudas tras primeras pericias

El caso

A casi una semana de la denuncia de una joven que habría sido víctima rapto y violación en Paraná, trascendieron los primeros resultados de la investigación, que marcarían serias contradicciones con el relato de la supuesta víctima.Se supo que este lunes por la mañana, el fiscal Pablo Zoff recibió los resultados de la investigación policial encarada desde el martes pasado, cuando recepcionó la denuncia de la chica de 19 años.Según esto, las pericias determinan que lo relatado por la víctima no coincide con las imágenes de las cámaras de seguridad, dado quePor otra parte,. Así, al menos mediante este análisis, "no estaría acreditado el ataque sexual", informaron en radioDebido a las contradicciones entre los datos que brindó la chica y las pruebas, el fiscal consultará nuevamente a la denunciante en los próximos. A partir de ello y de algunas precisiones o aclaraciones que brinde la misma,Además, será convocada la terapista ocupacional que difundió en un audio de Whattsapp lo que la joven le habría dicho sobre el suceso.El jueves pasado trascendió que una joven que habría estado esperando el colectivo tras salir de trabajar en la zona de calles Misiones y La Paz, denunció que fue subida a un auto, donde la habrían golpeado y violado, para luego abandonarla.Se indicó que la chica, de 19 años de edad, habría vuelto luego a su casa y, en estado de shock, se habría acostado. Al día siguiente, al recuperarse del estado emocional en que se hallaba relató lo sucedido a su familia, a partir de lo cual, tras dar intervención a la Justicia, se inició una investigación.En ese marco, la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual informó que "el día martes 3 de septiembre se recibió una denuncia por un delito sexual y se trabaja para esclarecer el hecho lo antes posible".Tal como había adelantado Elonce TV, el fiscal Pablo Zoff, hizo saber que en un primer momento la víctima se hizo presente a la Comisaría Segunda de Paraná y desde allí se articuló para que la denuncia se formulase en sede de la Unidad Fiscal.Asimismo, dio cuenta que "desde el primer momento se adoptaron todas las medidas necesarias para reguardar la integridad física y psíquica de la víctima a quien se asistió de manera inmediata, siguiendo lo establecido por el protocolo destinado al abordaje de este tipo de hechos".Zoff, aseguró también que "se resguardaron las evidencias que requieren urgencia" y que "se está trabajando arduamente en recabar todos los elementos de interés para esclarecer el hecho". En tanto, argumentaron que "al momento no se brindará mayor información en resguardo a la víctima".