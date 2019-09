El médico pediatra del Garrahan acusado de pedofilia ya está en su casa

Los magistrados Sergio Delgado y Elizabeth Marum, determinaron que Russo no representa riesgo de fuga ni entorpecimiento de la causa y establecieron que permanezca en su hogar, con un dispositivo electrónico para controlar que no se mueva de ese lugar.



Russo estuvo detenido 99 días en el penal de Ezeiza y luego de los trámites burocráticos pudo instalarse, por la madrugada, en su casa de Núñez.

La resolución de la Cámara, que estableció "una morigeración de la prisión preventiva", fue adoptada ayer por la tarde y en el fallo se indica que Russo debe permanecer en arresto, dentro de su casa, y en compañía de su entorno.



"De ese modo, los fines del proceso se encontrarán asegurados, a través de una medida que resulta proporcionada con el fin de evitar la concreción de los riesgos procesales y que no implica, además, un cercenamiento de la libertad tan grande como el que constituye el encarcelamiento cautelar en un establecimiento carcelario", explica el fallo.



El criterio de la fiscal Daniela Dupuy fue que el médico debía seguir en prisión porque consideraba que había riesgos de fuga o de entorpecimiento y para sostener este argumento aportó como prueba 270 videos de pornografía infantil que habrían sido compartidos por el pediatra en la red de distribución de archivos P2P "eMule", siete de ellos con nenas de entre 8 y 12 años en actos sexuales explícitos o con tomas de sus genitales.



Además, en los allanamientos realizados en su casa, se encontraron 761 fotos y dos videos con menores de 6 a 12 años.



También se halló pornografía infantil en la computadora que el médico usaba en el hospital y en el teléfono celular, además se encontraron fotos tomadas a menores dentro del nosocomio.

NA