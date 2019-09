Robaron ocho notebook en el Centro Comunitario de San Benito

En la madrugada del pasado sábado, delincuentes ingresaron al Centro Comunitario Nº 11 de la localidad de San Benito, ubicado en calles San Martín y Libertad, y se llevaron ocho notebook, además de insumos de computación.En declaraciones al programade, Nancy Michelin coordinadora del lugar manifestó su dolor e indignación por lo sustraído y dio cuenta que los autores son personas que conocían puntualmente el lugar donde estaban las notebook.Según explicó, los delincuentes ingresaron al centro comunitario luego de "romper una doble reja y una alarma.".Enterados del hecho,Por otra parte, la coordinadora del lugar dio cuenta que los autores del hecho, ". La alarma los captó pero tuvieron tiempo suficiente para salir". Además recordó que "teníamos dos serenos que nos paga la municipalidad, pero ahora tenemos uno solo y esa noche no estaba. Lamentablemente por falta de presupuesto no nos mandan un suplente".Sobre quiénes serían los autores del robo, Angelina Uhrig, capacitadora, explicó que en la página de Facebook del centro comunitario publicaron lo que había sucedido; "y". Tras ello, indicó que desde la fuerzaPor el robo de las notebook, en el centro no pueden brindar una capacitación que es Operador de PC., dijo Michelin, que no pudo contener las lágrimas por la indignación que le provoca esta pérdida, que va más allá de lo económico. "Es el primer robo que sucede en la institución y por eso me pongo mal", dijo.