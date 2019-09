Niños habrían quedado solos en una casa y se generó un incendio

Momentos de gran tensión se vivieron este jueves alrededor de las 20 horas en el Barrio 134 Vivienda de Concepción del Uruguay, a raíz del incendio en una casa, en la cual se encontraban cinco niños de corta edad solos. Hubo incidente y un bombero recibió un piedrazo.El hecho sucedió cuando los menores, cuyas edades oscilaban entre el año y medio y 12 años, fueron dejados por su madre a cuidado de un hombre que (según vecinos) sería pareja de ella.Aparentemente esta persona, situación que es investigada, se habría ausentado del lugar, instante en el cual se inició el incendio del inmueble, que alarmó a todo el vecindario.Mientras llegaban Bomberos Voluntarios y patrullas policiales, la gente comenzaba a rodear la zona, muchos preocupados por las criaturas y molestos por las circunstancias en las que habían quedado libradas a su suerte.Los menores fueron rescatados y los bomberos tuvieron una complicada e importante labor para esto y para controlar las llamas que provocaron serios daños y de las cuales hasta el momento se desconoce el origen.Tras esto llegaron al lugar motos de la Policía para controlar los ánimos, ya que se produjeron peleas entre vecinos y quien sería la pareja de la madre de los menores, al que le recriminaban el haberlos dejados solos.Entre estos incidentes la criatura de un año y medio fue llevada al hospital Urquiza ya que, si bien no presentaba quemaduras, estaba con complicaciones respiratorias producto del humo.Instantes más tarde llegó al lugar el padre de los menores, que desesperadamente preguntaba por sus hijos, generándose nuevos incidentes, que fueron controlados por los uniformados.Entre los gritos y peleas, hubo algunos violentos que arrojaron piedras, cayendo algunas de considerable tamaño, una de las cuales impactó en un bombero voluntario.Se trató del bombero Edgardo Acosta, que sufrió el impacto a la altura de su rodilla en la pierna derecha, que afortunadamente no provocó lesiones graves, pero si gran dolor y lo dejó reducido en su capacidad de trabajo.Luego los efectivos policiales lograron calmar los ánimos y realizaron el traslado de algunas personas a dependencias de Comisaría Primera, observándose también la intervención de efectivos de la Comisaría del Menor.Por el momento no se tienen datos sobre el origen del fuego, pero se presume que podría ser a raíz de un desperfecto eléctrico, lo que deberá ser confirmado por un perito, publica el sitio