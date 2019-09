Su auto apareció rayado: una cámara develó quién es el autor del hecho

El hecho ocurrió en Avenida Tavella, en zona de las vías, en Concordia.



El dueño del auto mostró su malestar por el daño que su vehículo recibió. Las primeras rayas que halló en su vehículo "eran pequeñas, las encontró días antes y pensó que eran chicos de la zona", se indicó a 7 Páginas. En ese momento el propietario no le dio importancia.



No obstante, cuando dejó su auto estacionado cerca de su trabajo, observó que estaba rayado "de lado a lado; 5 vueltas enteras tiene el auto de rayaduras", contó el damnificado. Las líneas fueron realizadas con una punta de clavo o llave.



Indignado, pensó que los niños habían abusado de sus travesuras pero se llevó una sorpresa aún mayor. "A las rayaduras las provocó un ex empleado de la firma. Una persona jubilada, que ya no trabaja más en la distribuidora", se detalló.



El ex empleado que se fue hasta el lugar y causó daños a un Peugeot 208 color azul.



Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cuando esta persona jubilada comete el hecho.



El damnificado contó que hará la denuncia correspondiente.