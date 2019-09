Condenaron al sujeto que usaba a su hijo y otros menores para vender droga

Otra causa

Una vez másoriundo del barrio Consejo de Paraná, siempre estuvo mencionado o vinculado a hechos delictivos en Paraná y llegó a decir que era un perseguido por la Policía.Hace un tiempo atrás, fue finalmente condenado en la justicia provincial a la pena de dos años de prisión efectiva por la Tenencia de armas de fuego, Amenazas y otros delitos que estaban vinculados indirectamente con el mundo de los estupefacientes.Mientras se diligenciaba ese trámite judicial, en marzo de 2018,En esas ciudades,. La investigación a cargo del juez Leandro Ríos pudo recolectar valiosas escuchas telefónicas, sumas importantes de dinero, droga y elementos para cortes y comercialización de estupefacientes.Además,A Burdino también se le secuestraron en su vivienda de calle Vicente del Castillo al final, más de 300.000 pesos, unos 500 dólares un arma de fuego y elementos vinculados con la venta de drogas.En el arranque de la causa quedó detenido su hermano, y Salvador Taborda. El primero fue desvinculado tiempo después, y el segundo no aceptóEste jueves se desarrolló la audiencia en los tribunales federales deEn el acuerdo se aceptó por parte de los acusados la responsabilidad de los hechos, y de esa manera el vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Roberto López Arango informó que de lo escuchado y conocido, y al existir el conformismo de las partes, iba a homologar el acuerdo, indicóEn definitiva, se les endosó a los condenados el delito de Venta de estupefacientes, tal cual marca el artículo 5° inciso c de la ley 23737, con el agravante del artículo 11 inciso a y c queEn la resolución también se dispuso el decomiso del dinero incautado en los procedimientos. De esta manera, se acordó condenar a:, a seis años de cárcel y el pago de multa de 18.000 pesos, partícipe secundaria, 5 años y 4 meses de prisión y multa de 16.000 pesos, partícipe secundaria, cinco años de prisión y multa de 15.000 pesos, diamantino, partícipe secundario, cinco años de prisión y multa de 15.000 pesos.Cabe recordar que Burdino, tuvo su debut en los tribunales en un terrible homicidio ocurrido en el año 2003. En esa oportunidad, fue muerta de un tiro la niña a Laurita Espíndola.