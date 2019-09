Juicio abreviado para el joven que baleó a dos menores en canchita de fútbol

Cuando jugaban al fútbol

En la casa de Siboldi

El mismo arma

En plena tarde de verano, varios chicos jugaban al fútbol en la canchita del barrio Paraná XVI. Cuando nadie lo esperaba, dos grupos enfrentados comenzaron a intercambiar disparos. Dos balazos alcanzaron a dos adolescentes que estaban jugando, uno de los cuales quedó muy grave pero logró sobrevivir. Uno de los dos imputados por el hecho fue Agustín Facundo Nahuel Warlet, quien acordó con la Fiscalía una pena de prisión efectiva para un juicio abreviado. Ayer, siete meses después del hecho, se anunció que el caso se resolverá mediante este procedimiento, aunque aún no está definido el plazo de la pena. Mientras, se prorrogó la prisión preventiva para el joven de 22 años, en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.El violento episodio ocurrió alrededor de las 16.30 del 1° de febrero. Varios chicos estaban pateando la pelota en un terreno ubicado en Casiano Calderón y República de Siria, en la zona oeste de la ciudad. Una versión indicó que Warlet llegó al lugar y se puso a mirar el partido, indicó. En un momento habría visto a un joven con el que tenía problemas. Sacó un arma y desde unos 80 metros de distancia le disparó. Las balas impactaron en un chico de 13 años y en un joven de 17, ambos ajenos al hecho, pero que estaban en la trayectoria de los balazos.El mayor de las víctimas fue alcanzado por dos proyectiles (en el hombro y en el intercostal), por lo que estuvo internado pero fuera de peligro. El más chico fue quien estuvo mucho más grave, ya que una bala lo hirió en la cabeza. Se trata de un chico de Colonia Avellaneda que estaba en la zona pasando las vacaciones en la casa de familiares. Estuvo muy grave pero fue evolucionando en el hospital San Roque, hasta que logró salir adelante. El ataque se produjo con un arma calibre 11.25, que no fue localizada.La Policía detuvo a dos personas: al mencionado Warlet y a Gabriel Ceballos. Tras las imputaciones por Homicidio simple en grado de tentativa, ambos fueron alojados en la cárcel de Paraná. Poco después recibieron el beneficio del arresto domiciliario, sin tobillera electrónica.Warlet fue noticia poco después porque violó esta medida cautelar y encima se encontraba en el lugar menos indicado. Cuando se produjo el triple homicidio de Bajada Grande (por el que están imputados Oscar Siboldi y sus dos hijos), el joven se encontraba en la misma casa, donde funcionaba un bar, con mesas de pool.Esto se supo porque testigos lo señalaron como uno de los tantos presentes en el lugar. Además, al día siguiente del triple crimen, la Policía lo fue a buscar, allanó su vivienda y tampoco lo encontró. Luego presentó un certificado del centro de salud Ramón Carrillo, en el cual refiere que justo en ese momento estaba siendo asistido por un problema estomacal. Por esto, le revocaron la prisión domiciliaria y regresó a la Unidad Penal.Además, otro dato resonante fue que la pistola utilizada en la balacera en la que resultaron heridos los dos chicos, fue la misma que luego fue usada para ultimar a dos de las tres víctimas del triple asesinato en la casa de Siboldi. El arma aún no se sabe dónde está.Ahora, respecto a la situación de Warlet, resta esperar que la fiscal Patricia Yedro y el abogado defensor Javier Aiani, junto al acusado, acuerden una pena y presenten el pedido de juicio abreviado a la jueza de Garantías Marina Barbagelata. Mientras, la magistrada resolvió ayer prorrogar la prisión preventiva de Warlet en la cárcel hasta esta instancia.