Abrirán un sumario al director de la cárcel desde donde comandaban grupo narco

En el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay se tomará testimonio a los detenidos en un operativo que desbarató a un grupo narco que actuaba en la Mesopotamia mediante el uso de "personas-mulas" que ingresaban la droga desde Paraguay hacia Argentina.El jefe de ese cartel, de origen misionero, dirigía las operaciones ilegales desde la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú según determinó la investigación judicial y de la Prefectura Naval del Bajo Río Uruguay concretada desde julio de 2018.El titular del Servicio Penitenciario entrerriano, Marcelo Sánchez, precisó que se inició una investigación interna sobre la responsabilidad local por la posesión de un teléfono celular que permitía dirigir las operaciones del cartel de narcotráfico. El apuntado es el director de la UP2, César Villalba.Sánchez declaró enque "los jefes de los penales son sus responsables y, el Servicio, tiene sus cuestiones administrativas sobre las responsabilidad de cada funcionario penitenciario, según el rol que ocupa. Eso puede llevar a la apertura de un expediente o instrucción sumaria".Y acotó: "Cuando hay un secuestro, tras un allanamiento, es rutina abrir una instrucción, no es sólo por este caso específico".Asimismo, destacó que "el celular no es un elemento común en el ámbito carcelario. A diario se secuestran aparatos al intentar ingresarlos o en las requisas que hacemos cada día en los diferentes pabellones".Sánchez precisó que "el celular se encontró en el pabellón, en un sector común, donde habitan 22 personas. Está en proceso de determinarse la titularidad del efecto secuestrado porque no estaba entre las pertenencias propias de esta persona", en referencia al misionero que fue sindicado por la Justicia Federal como el líder de la organización narco-criminal.