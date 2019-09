Piden penas de hasta 9 años de cárcel para el periodista Lucas Carrasco

"No soy un violador. La mera aparición de esa palabra es una situación vergonzosa. Puedo tratar mal a alguien o ser irrespetuoso, pero no cometer un delito", dijo Lucas Carrasco en su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°9.



Durante la primera audiencia del debate oral, además de la declaración del periodista de 41 años, el tribunal integrado por el juez Ramón Fernando Ramírez, y las juezas Ana Dieta de Herrero y Ana Laura Vega, escuchó a las dos jóvenes denunciantes, a amigas de las chicas y a dos peritos.



Al comienzo del juicio, y según trascendió, el periodista aseguró que puede "tratar mal a alguien o ser irrespetuoso", pero negó haber cometido un delito.



"Nunca he recibido una denuncia por violencia de género. Perdí mis trabajos por la denuncia. No soy un persona violenta", agregó y se negó a responder preguntas de la fiscalía y de la querella.



El acusado también dijo durante su declaración: "Tampoco nunca fue mi intención violar a alguien. Siento una enorme impotencia. Todo lo que diga va a ser tergiversado".



El ex panelista del programa televisivo "6-7-8" es juzgado por presunto "abuso sexual con acceso carnal", delito que prevé una pena de entre 6 y 15 años de prisión.



Uno de los abusos ocurrió el 21 de febrero de 2013 y tuvo como presunta víctima a una estudiante de abogacía, de 21 años, que en ese entonces militaba en la agrupación La Cámpora.



El otro caso ocurrió en 2015 cuando, según consta en la denuncia, Carrasco obligó a otra joven a una violenta práctica de sexo oral pese a su oposición.



Ambas jóvenes denunciaron que los hechos sucedieron en el departamento de él, en el barrio porteño de Palermo.



Este miércoles también declararon las dos denunciantes, pero no se cruzaron con Carrasco, quien escuchó los testimonios desde una sala ubicada al lado de donde se desarrolla el juicio.



Una de ellas, al responder a la defensa de Carrasco, reconoció haber mantenido conversaciones por Facebook con él hasta un año después de la denuncia.



"Sólo recuerdo que en un chat me pidió perdón", contó la chica que al terminar de declarar aseguró que no hizo la denuncia antes porque no sabía que lo que vivió era una violación en medio de una relación sexual consentida, y que eso recién lo supo cuando se acercó a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde tramitó la causa.



Luego de las declaraciones, fue el turno de los alegatos de la fiscalía, a cargo del fiscal Ariel Yapur, quien solicitó 7 años de prisión para uno de los casos, el ocurrido en 2013, ya que consideró que para el otro no se aplica la figura penal, y también de la querella que solicitó 9 años para ambas acusaciones.



El juicio continuará el próximo miércoles 11 de septiembre, con los alegatos de la defensa de Carrasco y la sentencia.