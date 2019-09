Comerciante atenderá tras las rejas luego de sufrir un asalto

La dueña de una librería ubicada en Avenida Ramírez, a metros de calle Uruguay, decidió comenzar a atender tras las rejas luego de sufrir un robo.Carolina, explicó aque "este miércoles a las 11 estaba en la computadora terminando un pedido. Un hombre de cerca de 30 años entró, me pidió unas fotocopias. Le di algunos consejos porque era muy chiquita. Le saqué la fotocopia y cuando termino se me pone atrás, me dice que me quede tranquila y que le dé la plata. Yo estaba sola"."Se llevó mil pesos y mi celular. Le pedí que no se lleve mi documento y me lo dejó, al igual que la billetera. Me hizo agachar, me puso un precinto y me dijo que no salga hasta dentro de 15 minutos, sino `iba a ser boleta´. A la notebook tampoco se la llevó", relató.Asimismo, indicó que "tenía mucho olor a alcohol y miraba constantemente afuera. No sé si estaba drogado o no. Yo no pude hacer nada. Rogaba que no entre ningún cliente para que no les pase nada"."Abrí hace seis meses, es un esfuerzo enorme el que hacemos en este momento. La Policía se acercó, hice la denuncia", finalizó.