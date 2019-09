Terrible hecho: Mujer estranguló a su hija de 5 años y luego se quitó la vida

La muerte de una niña de cinco años y su madre de 23 conmociona a Deán Funes, en la provincia de Córdoba. La fiscal encargada del caso, Fabiana Pochettino, confirmó que se trató de un homicidio seguido de suicidio.Según la funcionaria, hay pruebas suficientes para establecer que la madre estranguló a su hija y luego se suicidó.Según la autopsia, la menor falleció por "causa mixta por asfixia mecánica por estrangulamiento y la inhalación de monóxido de carbono".Por otro lado, la mujer falleció por ahorcamiento seguido por inhalación de monóxido de carbono."Los motivos todavía no se saben, estamos en la búsqueda de esa información. La mujer estaba separada y nuevamente en pareja, pero se encontraba sola con su niña. El hombre trabaja y no estaba en ese momento", detalló la fiscal.Además, dijo que no existían denuncias por violencia previas y reveló que la madre "estuvo bajo tratamiento psicológico y medicada". "Estamos con la apertura de teléfonos para ver si hay algún mensaje allí", cerró.