Peluquero solidario que fue atacado explicó qué fue lo que pasó

Policiales Atacaron a golpes a reconocido peluquero solidario de Paraná

Gracias x el cariño de siempre gente ?? Publicado por Pato Herrera en Martes, 3 de septiembre de 2019

Patricio Herrera, un reconocido peluquero solidario de la ciudad, sufrió un ataque este lunes en horas de la mañana. Un hombre lo golpeó con una baldosa en la cabeza y debió ser trasladado al Hospital San Martín."Gracias a todos por los miles y miles de mensajitos, no le pude contestar a todo el mundo. Ví que pusieron de todo, ya hicieron chiquero, que la mafia, que se yo, todo. Pero no pasó nada", comenzó la grabación.Asimismo, explicó que "como todas las mañanas estaba preparándome para ir al gimnasio, para todas mis actividades, más un lunes que no trabajo ni tenemos Peluqueros Solidarios. En un momento de la mañana salgo a hacer mis cosas y pasó una persona totalmente sacada. No creo que haya tenido intención de robar o algo. Este tipo no sé qué dijo y yo calentón y él calentón, se pudrió todo. Cerré la puerta de casa porque no quería que entre porque estaba sacado, no sé si drogado o cómo estaba. Los vecinos vieron todo. El tipo agarró una baldosa y me la tiró"."Sí voy a desmentir que no fue ninguno de los chicos que han trabajado con nosotros, con cada persona que hemos trabajado tenemos una relación hermosa, así que no fue nada por el estilo", aclaró.Dijo además que "no quiero hacer una exposición ni nada porque no sé si estaba drogado o qué, justo pasó sacado en un momento en que yo arrancaba mis actividades".