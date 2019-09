Caso Nahiara: La estrategia en la que insiste el defensor de la madrastra

Policiales Pedirán perpetua para el padre y la madrastra de niña muerta por maltratos

La estrategia de la defensa de la madrastra

Miguel Ángel Cristo y Yanina Soledad Lescano, el padre y la madrastra de Nahiara Luján Cristo, la niña de dos años que falleció como consecuencia de los malos tratos que recibió, se cruzaron este martes durante la audiencia de remisión de la causa que los tiene que como imputados, pero según pudo registrar, no intercambiaron palabras, ni cruzaron miradas."Ofrecimos para el juicio las pericias psicológicas y psiquiátricas de Cristo y Lescano, y los peritos que las realizaron para que puedan declarar en el juicio", agregó el fiscal.En la oportunidad, el defensor de Lescano, Patricio Cozzi, antese refirió a los planteos que realizó ante la jueza Marina Barbagelata, "acerca de la nulidad del hecho"."Los planteos de nulidad que hicimos no fueron dilatorios, sino porque entendemos que la Fiscalía tiene que adecuar la imputación y en relación al pedido de sobreseimiento porque todavía no conocemos cuál es la normativa legal aplicable para calificar un homicidio agravado a mi asistida", detalló."No conocemos cuáles son los fundamentos legales, no los pudo explicar la Fiscalía y al desestimar el pedido la jueza, tampoco nos fundamentó las disposiciones legales que fundamentarían este monto de pena para mi asistida", apuntó, al tiempo que insistió: "Pedimos la readecuación del hecho imputado".Durante la audiencia, Cozzi también solicitó que Lescano no continúe con prisión domiciliaria con tobillera "porque no hay un peligro de fuga concreto".En la oportunidad, el defensor confirmó que para el inicio del juicio solicitó el testimonio de la secretaria letrada a cargo de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN), Raquel Asensio."Se trata de una experta en cómo se llevan adelante estos casos en los que no está definida cuál es la posición de garante, porque cuando hay condena para con las mujeres, el Estado las impone en un rol de `malas madres´", argumentó Cozzi, al tiempo que insistió en la situación de violencia de género que rodeaba a la madrastra de Nahiara."Consta en el expediente que Lescano tenía un embarazo de riesgo, o sea que estaba de reposo absoluto sin poder levantarse, medicada con ansiolíticos, y sus hijos también estaban en ese mismo domicilio. De hecho, la hija de seis años de Lescano dijo que su mamá siempre le pedía al padre que la lleve al médico", indicó.De acuerdo a las evidencias producidas por la defensa, Lescano se encontraba "en un contexto de violencia de género en el que también estaban en peligro sus hijos"."Es complejo que sea una mujer maravilla cuando ni siquiera tenía un teléfono para llamar porque estaba postrada en la cama. Ella estaba en un contexto de violencia, porque estaba en reposo absoluto y sin ningún medio concreto para solicitar auxilio", remarcó.