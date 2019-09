Robaron una yegua poni mientras estaba pastando: piden información

La yegua poni estaba con cadena, pastando. Delincuentes se la llevaron del predio ubicado en calle Rondeau y Monseñor Dobler, de Paraná.



Jonathan, en diálogo con Elonce TV, aseveró: "No sabemos para dónde la llevaron, estamos esperando alguna información. Tenemos estos poni desde hace muchos años. En este momento no tenemos ningún campo para llevarlos a comer, por lo que buscamos algunos lugares que estén por acá cerca para llevarlos. Estaban comiendo ahí y alguien se llevó la yegua".



"Una señora que nos conoce nos avisó que se la estaban llevando, que era gente desconocida. La empezamos a buscar y no la encontramos. Hicimos la denuncia", relató.



El joven mencionó que siempre llevan a pastar a sus animales por terrenos baldíos de la zona en donde viven. Los dejan atados con una cadena.



Hace seis años, a esta misma poni se la habían robado, aunque "la pudimos recuperar", contó.



Por informes, si alguien ha visto al animal comunicarse a los teléfonos 154050936 o al 4245316. Elonce.com.